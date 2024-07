Simone Biles: Rising S01E01: letterlijk toonbeeld van menselijke veerkracht

© Netflix

Documentairemaker Katie Walsh komt zeer dicht bij de atlete die hoopt zich op de Olympische Spelen van Parijs te herpakken.

Simone Biles is simpelweg een van de grootste turnsters uit de geschiedenis. Voor even lijkt het alsof documentairemaker Katie Walsh vooral die boodschap voor het voetlicht wil brengen, zoals er de laatste tijd zoveel documentaires verschenen waarin de hoofdpersoon op een sokkel werd gehesen. Maar in Simone Biles: Rising is dit van belang omdat de reeks ook draait om de voor Biles beduidend minder succesvol verlopen Olympische Spelen van 2020 in Tokio, toen ze vanwege de twisties, vanwege diepgaande psychologische problemen, uiteindelijk moest opgeven en alleen met een bronzen medaille naar huis keerde.

Simone Biles: Rising draait om de ommekeer die de atlete vorig jaar maakte, toen bekend werd dat ze deelnam aan de wereldkampioenschappen in Antwerpen, in die grote, belangrijke opmaat naar de Olympische Spelen in Parijs, dit jaar. Biles vertelt voor de camera openhartig over die ‘mislukte’ affaire in Tokio, terwijl Walsh laat zien hoe veelal mannen in de media daar destijds op reageerden: ze had moeten doorzetten, ze moest niet zo zeuren. Opvallend genoeg zijn die reacties tekenend voor de wijze waarop er anno nu nog steeds tegen psychische problemen aangekeken wordt. En Biles pareert haar criticasters met een geestige oneliner: ‘Ik heb die mannen nog nooit een radslag zien doen.’

© Netflix

Walsh krijgt ook toegang tot Biles’ huis, waar ze woont met haar echtgenoot, American Football-speler Jonathan Owens. Ze is in die zin ook de juiste persoon voor deze reeks; ze maakte eerder al de serie Simone vs. Herself (2021), over de strijd die de turnster met haarzelf moet aangaan. In Simone Biles: Rising lijkt het er evenwel op dat ze de wereld weer aankan.