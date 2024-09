Column: Apple TV+, bastion van televisie met (iets meer) durf Column • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

Apple TV+ is het rijke maar ondergeschoven kindje in streamingland.

Streamingdienst Apple TV+ scoort regelmatig goed bij het televisiejournaille. Het platform schuwt complexe en eigenzinnige titels niet. Zie bijvoorbeeld de recent verschenen neo noir Bad Monkey of het vierde seizoen van het misdaaddrama Slow Horses, dat vanaf deze week te zien is. Andere gevierde titels zijn onder meer For All Mankind, Masters of the Air, The Morning Show, Ted Lasso, Shrinking, Servant en Severance. Ik geef dit overzicht met een nadrukkelijke reden: de streamingdienst heeft vandaag de dag eindelijk een substantieel aanbod. Lange tijd zeiden critici en televisieliefhebbers over Apple TV+: "Ja, daar is maar een handjevol series te zien."

Eerlijk is eerlijk: het aanbod is nog steeds relatief klein ten opzichte van Netflix, Prime Video, Disney+ en HBO Max. En het lijkt er ook niet op alsof het aantal abonnees snel toeneemt. Wereldwijd zijn er naar schatting zo’n 25 miljoen mensen geabonneerd op Apple TV+, tegenover een kleine 300 miljoen op Netflix. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland bijna de helft van de huishoudens een abonnement heeft op Netflix. 20 procent heeft toegang tot Videoland; 19 procent tot Disney+; 15 procent tot Prime Video. Apple TV+ komt in dit overzicht uit een nieuwsbericht van Broadband TV News niet eens voor.

En toch speelt de streamingdienst zich, naast de première van het uitstekende Slow Horses, wéér in de kijker. Disclaimer, het nieuwste wapenfeit van Alfonso Cuarón (Gravity, 2013), ging deze week in première op het filmfestival van Venetië. Deze zevendelige serie zal vanaf 15 oktober bij Apple TV+ te zien zijn. Maar enkele dagen geleden struinde hoofdrolspeelster Cate Blanchett al over de rode loper van het Lido. Een televisieserie op een filmfestival, kan dat? Blijkbaar wel, want Venetië programmeerde naast Disclaimer ook nog drie andere televisietitels (waaronder The New Years en Thomas Vinterbergs Families Like Ours).

Niettemin beschouwt Apple dit soort persmomenten eigenlijk als een soort gratis reclame voor de techproducten (de computers en telefoons) die de techgigant óók verkoopt. Dat heeft allemaal te maken met prestige, zie de aandacht rondom Martin Scorsese’s Killers of the Flower Moon (2023). Als bedrijf geassocieerd worden met één van de grootste filmmakers uit de geschiedenis is geen slechte zaak. Maar als Scorsese voor zijn volgende film (zijn The Irishman uit 2019 verscheen bij Netflix) de handen ineenslaat met een andere streamingdienst, dan is het publiek die associatie wellicht snel vergeten. Maar zijn laatste film blijft wel exclusief bij Apple TV+ te zien – op enkele streamingopties na, waarvoor je flink moet betalen.

Dat een streamingdienst kwaliteitsdrama’s en grote speelfilms koopt terwijl deze niet een erg grote rol van betekenis speelt is eigenlijk bijzonder opmerkelijk. Het heeft ook wel iets pervers, omdat Apple ermee wegkomt. Men heeft genoeg financiële middelen om deze koers aan te houden. Maar onder televisieliefhebbers, ook in Nederland, hoor je niet vaak mensen over Apple TV+. Je zou je bijna afvragen: hoe zouden de bovengenoemde titels het bij de andere streamingdiensten doen? Grote spelers als Netflix en Prime Video spelen over het algemeen toch meer op safe. De kijker met durf kan dus nog steeds prima terecht bij Apple TV+, hoewel een kijkbeurt gezien de statistieken niet zal leiden tot een geanimeerd gesprek bij het koffieapparaat op het kantoor.