Caught: eerste blik op nieuwe Harlan Coben-verfilming van Netflix

Vanaf woensdag 26 maart kun je bij Netflix kijken naar een nieuwe thriller gebaseerd op een boek van Harlan Coben: het Argentijnse Caught (Atrapados). De dramaserie volgt journalist Ema Garay (Soledad Villamil) die in de digitale wereld naam heeft gemaakt met het aan het licht brengen van criminelen die aan de wet wisten te ontsnappen. Haar leven neemt een onverwachte wending als Leo Mercer, een steunpilaar binnen zijn eigen gemeenschap, op haar radar belandt als verdachte in haar onderzoek naar de verdwijning van een zestienjarig meisje. Terwijl ze op zoek gaat naar de waarheid, moet ze ook haar eigen demonen onder ogen zien. Overigens is Caught niet de enige Harlan Coben-verfilming die in maart naar Netflix komt: vanaf 5 maart kun je tevens kijken naar het Poolse Just One Look, waarin een een vrouw na het zien van een foto geconfronteerd wordt met de duistere geheimen van haar man.