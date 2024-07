Bridgerton: eerst details van vierde seizoen onthuld door Netflix

Het vierde seizoen van Bridgerton werd vandaag officieel aangekondigd door Netflix, met alvast de onthulling dat de nieuwe reeks zich zal richten op het (liefdes)leven van Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Benedict heeft totaal geen zin om te trouwen, totdat hij op het gemaskerd bal van zijn moeder kennismaakt met de verleidelijke Lady in Silver en dan toch begint te twijfelen. Het vierde seizoen zal tevens meer aandacht schenken aan Gregory en Hyacinth Bridgerton, terwijl ook Colin Bridgerton en zijn kersverse echtgenote Penelope opnieuw te zien zullen zijn. Het zal wel nog even duren voordat de nieuwe afleveringen op Netflix verschijnen: volgens showrunner Jess Brownell wordt er gemikt op een release ergens in 2026. Bridgerton is afkomstig van producente Shonda Rhimes, bekend van tv-hits als Grey's Anatomy en Scandal. De serie kreeg ook al een spin-off in de vorm van de miniserie Queen Charlotte: A Bridgerton Story.