Blue Lights: opnamen derde seizoen van start gegaan in Belfast

De opnamen van het derde seizoen van Blue Lights zijn van start gegaan in en rondom Belfast. De cast van het politiedrama werd voor de derde reeks verder uitgebreid met onder meer Cathy Tyson (Boiling Point, Dune: Prophecy) en Michael Smiley (Bad Sisters, Censor), al is nu nog niet bekend wie zij zullen spelen. Aan de start van het derde seizoen zijn Grace (Sian Brooke), Annie (Katherine Devlin) en Tommy (Nathan Braniff) na twee jaar inmiddels enigszins gewend geraakt aan hun moeilijke baan als agent. In de nieuwe afleveringen duiken ze onder meer in de wereld van schimmige accountants en advocaten die de georganiseerde misdaad faciliteren. Maar ook op straat, waar bendes hoogtij vieren, is het gevaarlijker dan ooit tevoren. Bijrollen zijn er onder meer voor Martin McCann (als Stevie), Joanne Crawford (als Helen), Andi Osho (als Sandra), Frank Blake (als Shane), Abigail McGibbon (als Tina) en Dearbháile McKinney (als Aisling).