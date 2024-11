Dune: Prophecy S01E01: ogenschijnlijk gemaakt voor de fans

Intrigerende maar niet per se erg overweldigende prequel op Denis Villeneuves Dune-franchise speelt zich af 10.000 jaar voor de perikelen in de films.

De plot speelt zich af zo’n 116 jaar na de Grote Revolutie, waarbij robots en machines werden verslagen. En zo’n 10.000 jaar voordat Paul Atreides (in Villeneuves films gespeeld door Timothée Chalamet) aan de macht komt. Dune: Prophecy vertelt in zekere zin de ontstaansgeschiedenis van de Bene Gesserit, het zusterschap dat in de films een prominente rol speelt. In het tijdperk van de serie zwaait Valya Harkonnen (Emily Watson) de scepter over het illustere gezelschap, geflankeerd door haar zusje Tula (Olivia Williams). De twee hebben zich ten doel gesteld de toekomst van de mensheid veilig te stellen en precies dat streven wordt al vanaf de eerste aflevering op de proef gesteld.