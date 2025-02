Berlin ER S01E01-02: explosieve cocktail van tijdgebrek, personeelstekort en korte lontjes Apple TV+ , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Apple TV+

Een jonge arts wordt als leidinggevende van de eerstehulpafdeling van een hectisch Berlijns ziekenhuis in het diepe gegooid, in dynamisch en met zwarte humor gelardeerd ziekenhuisdrama.

Nadat in januari The Pitt bij HBO Max verscheen, volgt nu Berlin ER (de Duitse titel is KRANK) bij Apple TV+. Ziekenhuisseries zijn hot, of nooit uit de gratie geraakt – zie ook de in november vorig jaar verschenen reboot van Medisch Centrum West.

Berlin ER lijkt, zoals de titel doet vermoeden, enigszins op ER en The Pitt (een serie van één van de makers van ER). Maar dan gesitueerd in Berlijn, in een donker hol (The Pitt is een stuk lichter) dat door moet gaan voor een afdeling eerste hulp. Daar hebben, zoals gewoonlijk in dit soort drama’s, te weinig personeelsleden te weinig tijd om alle patiënten tijdig te helpen. Dat op zo’n plek tevens veel mensen, en vooral familieleden van patiënten, met een kort lontje rondlopen, helpt ook niet mee.

© Apple TV+

Dokter Zanna Parker (Haley Louise Jones) is de nieuwe leidinggevende op deze afdeling. Ze werkte op een geriatrische afdeling in München en wordt op haar nieuwe werkplek in Berlijn in het diepe gegooid. Zoals wanneer er een schietpartij plaatsvindt en arts Emina (Safak Sengül) de triage bepaalt, en niet haar bazin Parker. Want Parker heeft, vindt bijna al het personeel, nergens kaas van gegeten. Dat Jones’ personage in de eerste aflevering al even naar de personeelskleedkamer loopt om het eens van ellende uit te schreeuwen, is volstrekt begrijpelijk – zo blijkt ook dat ze een grote misstand moet oplossen waar haar voorganger eigenlijk verantwoordelijk voor was.

© Apple TV+

Tegelijkertijd is Berlin ER gelardeerd met zwarte humor. Zoals wanneer een doorgewinterde ambulancier de kneepjes van het vak leert aan zijn nieuwe bijrijder: deze noodoproep doen we niet, dat is bij die toiletten waar alleen maar junkies rondhangen, straks stinkt mijn ambulance weer naar stront. Sowieso is er zoals de Duitse humoristische traditie betaamt geen gebrek aan (goed geschreven) poepgrappen in de reeks. Humor vervult sowieso een troostende rol voor personeel en kijker.

© Apple TV+

Erg authentiek is de premisse van Berlin ER niet. Maar het gaat bij het beoordelen van dit soort televisiedrama’s soms meer om de uitwerking. En die is interessant. Soms dromerig, dan weer heel dynamisch en overweldigend. Met Berlijn als een soort melting pot die ook weer terugkomt in het gemêleerde gezelschap van dokters, ambulanciers, verpleegkundigen en schoonmakers in de wandelgangen van Krank, zoals het ziekenhuis heet.