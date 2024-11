Medisch Centrum West S01E01: smeuïg, een tikkeltje didactisch en vermakelijk SBS6 , Serie , Recensie , TV • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Wessel de Groot / Talpa

Reboot betoont zich een interessante dwarsdoorsnede van de machinaties in een ziekenhuis, met gekibbel, ernstige tragedies, smeuïge affaires en maatschappelijke thema’s.

Regisseur en scenarist Pollo de Pimentel (Flikken Maastricht; Celblok H) opent deze reboot van Medisch Centrum West direct met een grote tragedie. Een dakdekker die zich niet heeft vastgesnoerd valt tijdens een klus enkele verdiepingen naar beneden. Een nietsvermoedende voorbijganger begint meteen hulp te verlenen. Even later identificeert de goede samaritaan zich als SEH(spoedeisende hulp)-arts Milo Wouters (Beau Schneider). Als de ambulance arriveert begint Wouters tegen de ambulanciers over de status van de patiënt. Iets met ‘ademvrij’ en ‘symmetrische thoraxbewegingen’. De dramatische toon is meteen gezet, en het drama an sich leunt overduidelijk op medische kennis.

Dat gaf producent Marlies Huisman recent ook al aan in gesprek met het ANP: er is voorafgaande aan de opnames veel meegekeken bij medische professionals.

© Wessel de Groot / Talpa

Huisman en De Pimentel schotelen de kijker een dwarsdoorsnede voor van de machinaties binnen een ziekenhuis. Met pieken en dalen, én discussies in de bestuurskamer, waar bestuursleden met bezuinigingen dreigen (‘betaalde koffie, of betaald parkeren?’). Net als in het origineel, dat werd uitgezonden van 1988 tot 1994, gebruiken de makers het televisiedrama als een platform om maatschappelijke discussies aan te snijden. In de eerste aflevering komt een suïcidale vrouw op de eerste hulp. Tegen haar vader zegt ze: ‘Ik hou van je; ik hou niet van het leven.’

© Wessel de Groot / Talpa

Haar zelfmoordpoging is mislukt, maar ze is vastberaden. In de ogen van sommige ziekenhuismedewerkers is begrip te zien voor haar situatie. Tussendoor dienen zich lichte(re) zaken aan. Zoals een analfabetische moeder die haar zoon per abuis haar bloeddrukverdunners heeft gegeven. Daar weet de strenge maar rechtvaardige verpleegkundige Kees Bakker (een mooie rol van Frans van Deursen) wel raad mee. Tijdens een aanvaring met Wouters noemt Bakker hem ‘dokter Duracell’, nadat Wouters hem uitmaakt voor ‘Mees Kees’. De spanning loopt soms hoog op, maar humor houdt de personeelsleden op de been.

© Wessel de Groot / Talpa

Naast Van Deursen vallen overigens ook Susannah El Mecky (als arts in opleiding Luna) en Saskia Temmink (tevens arts en Luna’s moeder) op. Hoewel de hamvraag natuurlijk is: heeft deze reboot bestaansrecht? Het antwoord daarop is ja. Medisch Centrum West is smeuïg, een tikkeltje didactisch, maar bovenal vermakelijk.