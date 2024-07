Beck S10E01: zo vader, zo kleinzoon

© C More

Valter Skarsgård (1995) is de jongste zoon van de Zweedse acteur Stellan Skarsgård (Dune). Acteren zit de familie in het bloed. De twintiger maakt vanaf het achtste seizoen zijn opwachting als Vilhelm Beck, de kleinzoon van het titelpersonage Martin Beck (Peter Haber). In het negende seizoen was al te zien dat hij in de voetsporen van zijn vader wil treden als hij zich aanmeldt bij de politieacademie; in het tiende deel maakt Beck jr. zijn politiedebuut. Hoewel hij begint als een normale diender, kan Skarsgårds personage het niet laten om zich met een intrigerende dubbele moordzaak te bemoeien.