Agent: Deense komedieserie gaat in oktober van start op Canvas

De Deense komedieserie Agent gaat volgende maand van start op de Belgische televisie: vanaf 13 oktober zie je elke zondag een dubbele aflevering op Canvas. Agent draait om het hectische leven van impresario Joe (Esben Smed uit Follow The Money), die zowel zijn cliënten (Deense film- en tv-sterren) als zijn familie (moeder, ex-vrouw en jonge dochter) tevreden moet zien te houden. Verder zorgen schulden bij de georganiseerde misdaad voor extra complicaties. In de eerste aflevering haalt Joe voor zijn cliënt Tobias Rahim een contract binnen in Zuid-Amerika. Dat moet gevierd worden, maar al snel duiken er problemen op. Agent bevat gastoptredens van een aantal Deense acteurs die aangedikte versies zichzelf spelen, zoals Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones), Ulrich Thomsen (Face to Face) en Sidse Babett Knudsen (Borgen). De serie werd bedacht door acteur Nikolaj Lie Kaas (Riders of Justice).