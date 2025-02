Hoeveel contant geld kun je maximaal opnemen? Dit is de opnamelimiet per bank

In 2024 waren er in Nederland exactgeldautomaten. Dit aantal is sinds 2021 vrij stabiel. Dat blijkt uit de Toegankelijkheidsmonitor Consumenten en Ondernemers 2024 ( .pdf ) van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. In dit document wordt de meest actuele stand van zaken wat betreft verschillende aspecten van het betalingsverkeer op een rij gezet.Verreweg het grootste deel van de geldautomaten in Nederland – vorig jaar– zijn vanDeze geldautomaat in de karakteristieke gele kleur is een bekende verschijning in het straatbeeld en valt ook te vinden in verschillende winkels en supermarkten. Dit is de officiële geldautomaat van de Nederlandse bankenen. Klanten van alle Nederlandse banken kunnen geld opnemen bij een Geldmaat, maar alléén klanten van de drie genoemde banken kunnen daarnaast ook gebruik maken van aanvullende diensten. Denk dan aan het wijzigen van pincodes en bij sommige automaten ook het storten van bankbiljetten en/of muntgeld.Er zijn daarnaast ook, in 2024 waren dat er. We vragen Betaalvereniging Nederland of ze ons wellicht kunnen vertellen welke andere aanbieders er geldautomaten exploiteren in Nederland, om zo tot een volledig beeld te komen.Persvoorlichter Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland wijst ons op de geldautomaten van(voorheen),en. Eerstgenoemde vind je voornamelijk op NS-treinstations, al zijn er vorig jaar 24 van de 42 gesloten uit angst voor plofkraken . De rest vind je voornamelijk aan gevels van winkels of in de vorm van automaten die in bepaalde winkels zijn geplaatst.Voor winkeliers kan het commercieel interessant zijn om een geldautomaat in de winkel of aan de gevel te plaatsen, omdat dit zorgt voor extra aanloop en in theorie dus voor extra omzet. Wie eenmaal in de winkel is om geld op te nemen, is eerder geneigd om ter plekke iets aan te schaffen, is het idee. Ook kunnen deze ondernemers verdienen aan buitenlanders uit niet-eurolanden die euro's opnemen, en wel via de wisselkoers. De door de automaat gehanteerde wisselkoers wijkt namelijk altijd af van de daadwerkelijke wisselkoers. En ze verdienen sowieso aan buitenlanders van buiten de EU in verband met de extra opnamevergoeding.Overigens vonden wij zelf nog een geldautomaat van het bedrijf, te zien op de afbeelding bovenaan dit artikel. Informatie over deze geldautomaat is echter zo summier dat we vermoeden dat er slechts een handvol van deze geldautomaten in Nederland zijn.Wie contant geld nodig heeft, weet waarschijnlijk wel waar de dichtstbijzijnde geldautomaat is. Maar als deze een storing heeft of wanneer je in een voor jou onbekende stad bent, is het prettig als je snel kunt opzoeken waar de dichtstbijzijnde geldautomaat zich bevindt. Die vind je met behulp van onderstaande links. Locatiewijzer Geldmaat (let op: alléén voor Geldmaat!) Global ATM Locator van VISA (let op: Engelstalig, wél wereldwijd) MasterCard ATM Locator van MasterCard (let op: Engelstalig, wél wereldwijd)