Maximumbedrag betalingen contant geld op komst: limiet van 3.000 euro

Vanaf 2025 geldt er in Nederland een verbod op contante betalingen van bedragen boven de 3.000 euro. De reden? De Europese Unie wil een maximumbedrag voor betalingen met contant geld. Deze maatregel is bedoeld om witwassen moeilijker te maken. De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met de betalingslimiet.

In Nederland geldt op dit moment nog geen limiet aan bedragen die je mag afrekenen in cash. Wél geldt voor verkopers de plicht om de identiteit van de klant na te gaan en te onderzoeken wat de intenties van de klant zijn.

Opvallend is dat de limiet aanzienlijk lager ligt dan de limiet die de EU hanteert. De EU wil namelijk dat cashbetalingen van 10.000 euro of meer over enkele jaren verboden zijn in alle lidstaten.