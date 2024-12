Banken komen met advies: zorg dat je contant geld in huis hebt Vandaag • leestijd 2 minuten • 9042 keer bekeken • bewaren

Omdat de geopolitieke spanningen toenemen, is het verstandig om een extra bedrag aan contant geld in huis te hebben. Nederlandse banken komen binnenkort met een uitgebreid advies over hoe er in deze tijd met geld moet worden omgegaan, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

"We komen met een integraal advies over hoe je je financiële zaken het beste kunt regelen, mochten er problemen zijn met de betaalinfrastructuur. Dat kan gaan over cashgeld, in welke coupures en hoeveel dat zou moeten zijn. Maar ook over het aanhouden van een extra bankrekening of creditcard", aldus de NVB-woordvoerder tegen het ANP. Niet eerder kwamen banken met zo'n advies aan consumenten.

Uitgewerkt advies verschijnt begin volgend jaar

De NVB gaat na de kerstdagen in gesprek met het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Onder meer ouderenorganisaties, de Consumentenbond, de Betaalvereniging Nederland en Koninklijke Horeca Nederland maken deel uit van het MOB. Begin 2025 komt het advies van het MOB aan consumenten naar buiten. Er is nog geen datum voor, maar het zal in het eerste kwartaal zijn.

Of mensen nu al extra spaargeld hebben opgenomen weet de Nederlandse Vereniging van Banken niet. "Wij hebben daar geen inzicht in. Maar als iedereen wat geld opneemt van zijn spaarrekening dan zul je dat niet meteen in enorme cijfers zien terugkomen", aldus de woordvoerder.

"Banken zijn goed voorbereid, spaargeld is veilig"

Hij benadrukt dat banken "heel goed voorbereid zijn" op allerlei dreigingen zoals cyberaanvallen, waardoor het spaargeld van klanten altijd veilig is. "Cyberweerbaarheid is voor banken al jaren een topprioriteit. Banken informeren elkaar over incidenten, analyseren deze gezamenlijk, en delen effectieve tegenmaatregelen", onderstreept de woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Minister van Defensie en DNB raden ook aan: houd cash achter de hand

Het is niet voor het eerst dat consumenten wordt aangeraden om cash achter de hand te houden. Defensieminister Ruben Brekelmans zei afgelopen weekend in WNL op Zondag dat Nederland zich op alle mogelijke oorlogsscenario's moet voorbereiden door de Russische dreiging. Hij adviseerde om altijd wat contant geld in huis te hebben.

In oktober verklaarde Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank dat cyberaanvallen ons digitale betalingsverkeer onverwachts en voor langere tijd plat kunnen leggen. Zijn advies luidde ook: zorg er altijd voor dat je een bedrag aan cash geld in huis hebt. ANP

