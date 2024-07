Dit verandert er per 1 juli voor jouw portemonnee en dagelijks leven theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 3 minuten • 22438 keer bekeken • bewaren

Wetten worden van kracht, regels aangepast. Per 1 juli gaat er weer het een en ander veranderen dat invloed kan hebben op jouw portemonnee en dagelijks bestaan. Welke maatregelen pakken positief of negatief uit? In dit artikel zetten we 10 belangrijke en opvallende wijzigingen op een rij.

1 – Plastic dop voortaan vast aan fles

Bij steeds meer plastic flessen en drankverpakkingen zit de plastic dop al vast aan de verpakking. Vanaf deze maand is dit zelfs helemaal verplicht. Het doel? Recycling verbeteren en zwerfafval tegengaan. Uit een Kassa-peiling bleek eerder dit jaar dat maar liefst 85 procent van de mensen de nieuwe vaste doppen “onhandig” vindt.

2 – Postzegels duurder

PostNL kondigt een extra tariefverhoging aan vanwege dalende postvolumes en stijgende kosten. De prijs van een postzegel stijgt per 1 juli met 5 cent tot 1,14 euro.

3 - Telecomproviders hanteren per 1 juli hogere tarieven

Diverse grote providers waaronder Ziggo, KPN en Online.nl hebben prijsverhogingen aangekondigd per 1 juli 2024 voor bestaande klanten. Dit gebeurt met name vanwege toepassing van de jaarlijkse "inflatiecorrectie."

Provider Online verhoogt de prijzen bij een aantal abonnementen nog wat extra, boven op de inflatiecorrectie. Als dat bij jou het geval is, dan mag je desgewenst kosteloos overstappen naar een andere provider.

4 - Minder verkooppunten voor tabak

Vanaf 1 juli 2024 is het verboden om tabak en aanverwante producten zoals bijvoorbeeld e-sigaretten te verkopen in supermarkten en in cafés, restaurants en andere horeca.

5 - ING zet magneetstrip op betaalpas uit

Vanaf 1 juli stopt ING met de ondersteuning van de magneetstrip op betaalpassen. Je kunt vanaf dat moment alleen nog met de chip in de pas betalen. Op sommige plekken op de wereld kun je je betaalpas daardoor niet meer gebruiken. Lees alle info in dit artikel.

6 – Betaalrekening duurder bij banken

Diverse banken brengen vanaf 1 juli extra kosten in rekening voor een betaalrekening. Het gaat om Rabobank, SNS Bank, ASN Bank en RegioBank. Lees hier hoeveel de tarieven omhooggaan.

7 – Minimumloon, uitkeringen en kinderbijslag hoger

Het minimumloon gaat per 1 juli omhoog van 13,27 euro naar 13,68 euro per uur (bij een 36-urige werkweek). De minimumjeugdlonen gaan met hetzelfde percentage (3,1 procent) omhoog. Diverse uitkeringen die op het minimumloon zijn gebaseerd, stijgen mee. Ook de AOW gaat omhoog.

De kinderbijslag wordt verhoogd in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Voor bijvoorbeeld kinderen van 12 tot en met 17 jaar stijgt de kinderbijslag van 399,27 euro naar 402,41 euro.

Heeft een minderjarig kind intensieve zorg nodig? Dan krijgen ouders vanaf 1 juli dubbele kinderbijslag. Dit geldt voor kinderen die thuis wonen en een Wlz-indicatie hebben.

8 – Wet betaalbare huur

Per 1 juli treedt de onlangs aangenomen Wet betaalbare huur in werking. Het doel is om huur voor middeninkomens betaalbaarder te maken. De wet moet ervoor zorgen dat verhuurders een huur vragen die past bij de kwaliteit van een woning aan de hand van puntensysteem. Het kabinet rekent erop dat de huur van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag gaat.

Bij alle nieuwe huurcontracten die op of na 1 juli 2024 zijn afgesloten, moeten verhuurders zich houden aan de maximale huurprijs. Voor bestaande huurcontracten kan er soms wat veranderen. Ben je huurder? Dan kun je op www.ismijnhuurteduur.nl zien wat de wet voor jou betekent.

9 – Huurverhoging sociale huurwoningen

De huur van sociale huurwoningen stijgt per 1 juli met gemiddeld 5,1 procent. De huur mag met maximaal 5,8 procent worden verhoogd als de kale huur 300 euro of meer per maand is. Is de huur lager, dan mag die met maximaal 25 euro per maand omhoog.

Heb je een hoog inkomen? Dan mag de verhuurder meer huurverhoging vragen. Ook huishoudens waar een of meer personen AOW ontvangen, kunnen een hogere huurverhoging krijgen. Met deze Huurprijscheck kun je de maximale huurprijs van een kamer of sociale huurwoning berekenen.

10 – Vast huurcontract voor huurders

Vanaf 1 juli 2024 krijgen nieuwe huurders meteen een huurcontract voor onbepaalde tijd, op enkele uitzonderingen na. Dit geldt voor zowel sociale huurwoningen als huurwoningen in de vrije sector.