Bij deze banken ga je per 1 juli meer betalen voor je betaalrekening

Er zijn meerdere banken die hun klanten vanaf 1 juli 2024 extra kosten in rekening brengen voor een betaalrekening. Op die datum gaan de tarieven namelijk omhoog. Dat gaat om de Rabobank en geldt ook voor SNS Bank, ASN Bank en de RegioBank (die alle drie onder de Volksbank vallen). Deze banken volgen ING en Bunq, die de tarieven eerder al verhoogden.

Hoeveel gaan klanten van SNS, ASN en de RegioBank extra betalen?

Om wat voor verhogingen gaat het precies? Klanten met een betaalrekening bij SNS Bank, ASN Bank of de RegioBank gaan vanaf 1 juli 2024 per maand 50 cent extra betalen. Op jaarbasis gaat het dus om een kostenstijging van 6 euro.

In absolute zin gaat het niet om enorme bedragen. Maar procentueel gaat het om vrij forse stijgingen: vanaf 1 juli worden betaalpakketten bij deze banken per maand namelijk 16 tot bijna 19 procent duurder. De Volksbank voert aan dat het noodzakelijk is als gevolg van wet- en regelgeving. De bank berekent deze extra kosten door aan hun klanten. "Onvermijdelijk", aldus een woordvoerder.

Hoeveel gaan klanten van de Rabobank extra betalen?

Klanten met een betaalrekening bij de Rabobank krijgen per 1 juli een verhoging van 25 cent per maand voor hun kiezen, oftewel 3 euro extra op jaarbasis. Ook in dit geval kun je zeggen dat het in absolute zin een verwaarloosbare stijging is. 3 euro extra per jaar is een bedrag dat in praktisch geen enkel huishouden wordt gemist.

Procentueel is het echter een iets ander verhaal: het goedkoopste betaalpakket bij de Rabobank wordt door deze stijging namelijk ruim 8 procent duurder. En dan is er ook nog het feit dat de Rabobank – overigens net als meer banken – de winst in 2023 bijna heeft zien verdubbelen als gevolg van onder andere rentestijgingen.

Bovendien constateerde de Consumentenbond afgelopen februari dat de tarieven van betaalrekeningen in de afgelopen vijf jaar al zijn verdubbeld. Met de aanstaande stijging van de tarieven komt aan die trend vooralsnog dus geen einde. Ondanks torenhoge winsten moeten klanten steeds dieper in de buidel tasten.

ING en Bunq verhoogden de tarieven al eerder

ING verhoogde de tarieven van particuliere betaalpakketten al per 1 maart 2023. Een standaard OranjePakket werd per maand 50 cent duurder en kost nu 3,65 euro per maand, dat betreft een procentuele stijging van zo'n 16 procent.

Bunq maakte het goedkoopste betaalpakket Easy Bank Personal in één klap 33 procent duurder. Daar betaal je nu 3,99 euro per maand voor. Een onvermijdelijk gevolg van het "investeren in nieuwe functies die het leven van onze gebruikers verrijken", aldus Bunq.

Overigens gaan er bij Bunq de nodige zaken mis, zoals onlangs te zien was in Kassa. Dit artikel gaat verder na onderstaande video.

Kosten goedkoopste betaalpakketten op een rij

Benieuwd bij welke bank een rekening het goedkoopst is? Per 1 juli 2024 zijn dit de jaarlijkse kosten van de goedkoopste betaalpakketten per bank.

Daarmee is overigens niet gezegd dat de voorwaarden van al deze pakketten identiek zijn: het is en blijft dan ook een kwestie van vergelijken om te zien welk pakket het beste bij jouw situatie en behoeftes past.

ASN Bank: 38,40 euro per jaar

Rabobank: 38,40 euro per jaar

ABN AMRO: 39,00 euro per jaar

SNS Bank: 41,40 euro per jaar

RegioBank: 42,60 euro per jaar

ING Bank: 43,80 euro per jaar

Bunq: 47,88 euro per jaar

Triodos Bank: 60 euro per jaar

Knab: 72 euro per jaar