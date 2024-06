KPN verhoogt prijzen van internet: dit betaal jij voor je abonnement theme-icon Geld • Gisteren • leestijd 2 minuten • 199 keer bekeken • bewaren

Het is weer zover: telecomprovider KPN past de jaarlijkse inflatiecorrectie toe, wat tot gevolg heeft dat veel klanten meer gaan betalen voor hun internet. De prijzen van enkele abonnementen worden namelijk verhoogd. Dit ga jij vanaf 1 juli 2024 betalen voor jouw internetabonnement bij KPN.

Heb jij een internetabonnement bij KPN? Dan krijg je in de loop van deze maand een brief of een e-mail met meer informatie over de aanstaande prijsverhoging. Sommige klanten krijgen wellicht een melding op de factuur, zo meldt KPN.

Inflatiecorrectie wordt niet op alle producten toegepast

KPN laat weten dat deze inflatiecorrectie alléén geldt voor klanten met een Internet- en TV-abonnement. De inflatiecorrectie wordt niet toegepast op "alle andere toegevoegde extra’s zoals ESPN Compleet, het Opnemen Pakket of KPN Veilig". Tegenover Tweakers zegt KPN: "Deze wijziging is lager dan het afgelopen jaar en is bescheidener dan andere aanbieders in de markt."

Ook op het duurste pakket met een snelheid van 4Gbit/s wordt geen inflatiecorrectie toegepast. Het bedrijf is op maandag 3 juni begonnen met het informeren van klanten.

Vaste telefonie wordt daarnaast ook iets duurder. De start- en beltarieven van bellen met een vaste telefoon gaan per 1 augustus 2024 omhoog van 0,15 euro naar 0,155 euro.

KPN volgt consumentenprijsindex CBS: inflatie 3,8 procent

Dat geldt voor klanten die vóór 1 april 2024 een abonnement hadden. Het is telecomproviders als KPN toegestaan om jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen, zolang dat in de algemene voorwaarden staat. Het is klanten niet toegestaan om hun abonnement als gevolg van deze inflatiecorrectie kosteloos op te zeggen.

Telecomprovider KPN geeft aan de consumentenprijsindex van het CBS te volgen. Volgens het CBS kwam de inflatie in 2023 uiteindelijk neer op 3,8 procent.

Dit ga jij betalen per 1 juli 2024

Hieronder een overzicht van de abonnementssoorten, de huidige tarieven per maand en de tarieven die je per 1 juli 2024 gaat betalen per maand.

100Mbit/s – Huidige prijs: 42,50 euro – Vanaf 1 juli: 44,11 euro (verschil: 1,61 euro )

– Huidige prijs: – Vanaf 1 juli: (verschil: ) 200 Mbit/s – Huidige prijs: 50,00 euro – Vanaf 1 juli: 51,90 euro (verschil: 1,90 euro )

– Huidige prijs: – Vanaf 1 juli: (verschil: ) 1Gbit/s – Huidige prijs: 52,50 euro – Vanaf 1 juli: 54,49 euro (verschil: 1,99 euro )

– Huidige prijs: – Vanaf 1 juli: (verschil: ) 4Gbit/s – Huidige prijs: 67,50 euro – Abonnementsprijs verandert niet