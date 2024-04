Ziggo verhoogt de prijzen, maar niet zo stevig als vorig jaar

Klanten van Ziggo krijgen per 1 juli te maken met een verhoging van de abonnementskosten voor internet, tv en bellen. Internet wordt vanaf die datum 1 euro per maand duurder. Het tarief voor vaste telefonie stijgt met 1,20 euro. De exacte verhoging hangt af van je abonnement. Kijk je kabel-tv? Dan betaal je vanaf juli 0,87 euro meer per maand. Afnemers van internet en tv samen, zien het maandtarief voor tv met 1,20 euro omhoog gaan.