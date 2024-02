Weigering van BBB om afstand te nemen van dreigementen blijft als donderwolk boven formatie hangen

5 feb. 2024 - 10:05

Hallo Hoezeer deze zogenaamde formatie o.l. v. Ronald Plasterk wankelt, hoe meer het klinkt als ontzettend goed nieuws (of zelfs als zeer aangename muziek in mijn oren ha ha ha🥳) Zolang de PVV geen 76 virtuele zetels zal halen kan ik 's nachts nog altijd rustig slapen hoor😴 Ik laat me niet chanteren door de 50 virtuele zetels van Maurice de Hond of van wie dan ook Er zijn toch geen geplande verkiezingen morgen, overmorgen, volgende week of volgende maand Met andere woorden deze cijfers zijn vooral gebakken lucht wat mij betreft Hallo meneer Pieter Omtzigt, waarom gaat u niet z.s.m. onderhandelen met de andere sowieso niet extreemrechtse maar juist toch best redelijke partijen? Waarom wilt u per se praten met de PVV die in eerste instantie zoveel gouden bergen heeft beloofd om 37 zetels te halen? Om de zeer onrealistische financiële doelen van de PVV te halen (om haar kiezers te paaien) wat moet worden opgegeven? Het geld voor ontwikkelingssamenwerking? Het geld voor de publieke omroep? Het geld voor kunst en cultuur? Wilt u dat? Kan dat wel? Fijne dag