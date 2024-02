Formatie wankelt: grote twijfel bij partij Omtzigt

Nadat “bronnen” rondom de formatie naar De Telegraaf lekten dat Pieter Omtzigt weer eindeloos twijfelt en emotioneel is, hebben bronnen rond Omtzigt naar de NOS gelekt dat er bij Nieuw Sociaal Contract (NSC) “grote twijfel” bestaat over het verloop van de formatie.

“NSC heeft van begin af aan gezegd het liefst een minderheidskabinet, een zakenkabinet of een extraparlementair kabinet te willen. In ieder geval een kabinet met grote afstand tot de politieke partijen uit een coalitie. En daarin is weinig veranderd. "De enige mogelijkheid zou een zakenkabinet zijn", zegt een betrokkene, "Met een politieke afstand van hier tot aan de maan."”