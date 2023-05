BBB Jong benoemt boer die minister Van der Wal intimideerde tot eerste erelid

Van der Wal verklaarde na afloop van het huisbezoek dat zij zich geïntimideerd had gevoeld. Haar kinderen waren bang. Bonestroo kon zich daar niets bij voorstellen, zei hij destijds tegen De Stentor. “Ik heb die actie opgezet, heb aangebeld bij Van der Wal, me voorgesteld en gevraagd of ze thuis was. Ik vind dat het netjes is verlopen. Ze voelde zich geïntimideerd.”