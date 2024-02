Formatie verder in gevaar nu Van der Plas boerenbedreigingen aan minister en NSC-Kamerlid steunt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 483 keer bekeken • bewaren

Caroline van der Plas (BBB) weigerde vrijdagavond in Op1 een verkapt dreigement van boerenextremist Mark van den Oever van Farmers Defense Force aan het adres van demissionair minister Piet Adema en NSC-Kamerlid Harm Holman te veroordelen. Ze kreeg hiervoor meerdere kansen van presentator Sven Kockelmann. De houding van Van der Plas is NSC-leider Pieter Omtzigt in het verkeerde keelgat geschoten.

Van den Oever zei dat regiobestuurders van de extremistische actiegroep dinsdag bijeenkomen om een grote landelijke actie voor te bereiden. Hij zei zich daarbij te willen richten op demissionair landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) en Tweede Kamerlid Harm Holman (NSC). "Daar heb ik zo'n spuughekel aan gekregen", zegt Van den Oever over beide politici in een video. "Ze zullen in het centrum van de belangstelling komen te staan."

Nadat Kockelmann Van der Plas vroeg te reageren op die boodschap, zei ze eerst dat de weerstand tegen Piet Adema als Landbouwminister niet nieuw is. “Het is net alsof hier nu iets heel bijzonders wordt gezegd.”

“Je zou er een verkapt dreigement in kunnen horen”, zette Kockelmann daarna voor, maar Van der Plas wilde nog steeds haar boerenachterban niet voor het hoofd stoten: “Ja, dan gaan we het daar weer over hebben. We moeten het gewoon eens hebben over hoe we de ellende voor de boeren gaan oplossen. En als het dan aan talkshowtafels alleen maar gesproken wordt over de toon en dat er pallets en autobanden in de brand staan. Het is niet voor niks, Sven, dat overal in Europa boeren nu in opstand komen.”

Kockelmann probeerde het vervolgens nog een keer: “Er wordt met nadruk gesproken over twee mensen, op een toon die je als bedreigend zou kunnen ervaren”. Maar Van der Plas hield vol: “Ik zie daar niet zozeer een bedreiging in. Het zijn harde woorden, zeker. Maar er worden ook hele harde daden gepleegd richting de boeren.”

Wie er wel degelijk een bedreiging in ziet, is NSC-leider Pieter Omtzigt die momenteel met Van der Plas aan de onderhandelingstafel zit om een nieuw kabinet te vormen. Hij laat weten niet gediend te zijn van de bedreiging en van de reactie van Van der Plas. Via X laat hij weten: “Verkapte dreigementen zijn niet OK. Daar neem je gewoon afstand van @lientje1967"