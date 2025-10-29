Waarvoor kiest Nederland nadat we 2 jaar zijn geteisterd door incompetente en fascistische zakkenvullers? Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 363 keer bekeken • bewaren

De stembussen zijn open. Nadat PVV, VVD, BBB en NSC er de afgelopen twee jaar een onwaarschijnlijke puinhoop van hebben gemaakt, kan Nederland woensdag bepalen welke kant het nu op moet. Willen de kiesgerechtigden weer jarenlange stilstand onder leiding van incompetente bewindslieden en ruziënde partijleiders of gaan we een andere kant op?

Deze verkiezingsdag vormt de apotheose van een campagne die eigenlijk al de dag na de vorige verkiezingen begon. De ultrarechtse coalitiepartijen maakten geen enkel moment aanstalten om daadwerkelijk te gaan regeren. In plaats daarvan gingen ze vechtend over straat in de hoop zichzelf zo een goede uitgangspositie te verschaffen voor de vervroegde verkiezingen die vanaf het begin onvermijdelijk waren.

PVV en BBB vaardigden de grootste stoethaspels af naar het kabinet. En VVD en NSC, die beweren dat ze stabiliteit en fatsoenlijk bestuur hoog in het vaandel hebben, deden niets om de situatie te verbeteren. Integendeel. De wereldvreemde NSC’ers gaven er op geen enkel moment blijk van dat ze door hadden waar ze mee bezig waren, terwijl Dilan Yesilgöz zich voornamelijk onledig hield met bizarre online fitties.

PVV-leider Wilders maakte het ‘t bontst. De verkenners en bewindslieden die hij voordroeg, bleken stuk voor stuk criminele, incompetente, staatsgevaarlijke en fascistische zakkenvullers die in een normaal functionerende democratische rechtsstaat ver uit de buurt van de macht zouden moeten blijven.

Omdat zijn minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber niets voor elkaar kreeg, besloot Wilders uiteindelijk zelf maar om het kabinet op te blazen. Vervolgens beschuldigde hij Caroline van der Plas ervan dat ze al zijn koekjes had opgegeten.

In het slotdebat dinsdagavond bij de NOS riep Frans Timmermans op om het tijdperk-Wilders voorgoed af te sluiten. “U heeft de kans gehad. U heeft niks bereikt, behalve dat het vertrouwen in de politiek nog lager is geworden”, zei de GroenLinks-PvdA-leider tegen het enige lid van de PVV.

Afgaande op de peilingen wordt het een spannende dag. De verschillen zijn klein. PVV, GroenLinks-PvdA, D66, CDA en VVD maken allemaal nog kans om de grootste te worden. “Elke stem kan het verschil maken tussen stilstand en vooruitgang. Tussen verdeeldheid en verbinding. Tussen wéér een rechtse coalitie en een sociaal, progressief kabinet”, schrijft GroenLinks-PvdA woensdagochtend in een bericht aan haar achterban.