Omvolking staat centraal in de PVV-ideologie Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten

Jona Berkers Student European Governance

Als je Joden door moslims vervangt in de protocollen van de wijzen van Sion krijg je een document dat inhoudelijk erg veel lijkt op de Eurabiëtheorie.

De afgelopen tijd heb ik mij enorm gestoord aan de manier waarop wordt omgegaan met het klassieke PVV-standpunt rondom "omvolking". Vrij weinig mensen lijken zich te realiseren dat deze complottheorie niet iets kleins is waar de PVV hier en daar eens mee geflirt heeft. Inmiddels is de racistische/nazistische complottheorie bekend geworden. De complottheorie stelt dat de ‘Nederlandse’ bevolking doelbewust vervangen wordt door een groep buitenstaanders. De implicatie hiervan is dat de ‘linkse/liberale’ elite van Nederland het ‘Nederlandse volk’ verraadt door Nederland een islamitische staat te maken. De PVV heeft de afgelopen tijd haar geloof in deze theorie zoveel mogelijk geprobeerd te bagatelliseren, alles mag immers de ijskast in als je migranten via wetgeving tweederangs burgers kunt maken. Maar kan dit standpunt wel de ijskast in?

Wilders heeft in het debat over de regeringsverklaring op 3 juli gezegd dat hij afstand neemt van alles wat met de omvolkingstheorie te maken heeft en dat ze daar nooit de omvolkingstheorie mee bedoelden die tijdens de tijd van de nazi’s verspreid werd. Wilders en Faber hebben echter allebei nog steeds ‘zorgen over demografische ontwikkeling’, een eufemistische verwoording van de ‘omvolkingstheorie’. Een paar maanden terug heb ik mijn bachelorscriptie geschreven over de impact van 9/11 op het discours over de islam in Nederland en daarbij heb ik specifiek gekeken naar het discours van Wilders; het zal je niet verbazen maar Wilders verdraait de werkelijkheid weer eens enorm. De omvolkingstheorie is niet alleen iets waar de PVV mee geflirt heeft, deze complottheorie staat centraal in het gedachtegoed van de PVV en kan dus niet de ijskast in.

Wilders heeft twee boeken geschreven, een in 2005 en een in 2012. Het boek uit 2005 gaat vooral over zijn politieke carrière tot dan toe. Wilders is daarna snel geradicaliseerd en zijn boek uit 2012 Marked for Death: Islam's War Against the West and Me laat alleen in de titel al zien hoe Wilders denkt over de islam. De islam voert oorlog tegen ‘ons’ en wil ons domineren. Dit boek laat zien hoe Wilders denkt over de islam.

Wilders praat in zijn boek uit 2012 veel over de Eurabiëtheorie als een onderdeel van de omvolkingstheorie. Het is belangrijk om te weten dat er meerdere vormen van de omvolkingstheorie zijn, de versie die de nazi’s gebruikten was gebaseerd op de ‘Protocollen van de wijzen van Sion’, en dus de Eurabiëtheorie geschreven door Bat Ye’or. De Eurabiëtheorie wordt veel vergleken met de Protocollen van de wijzen van Sion omdat allebei stellen dat er een wereldwijd complot is wat het volk wil uitroeien of domineren en ondergeschikt wil maken aan ofwel Joden of nu dus moslims. Als je Joden door moslims vervangt in de protocollen van de wijzen van Sion krijg je een document dat inhoudelijk erg veel lijkt op de Eurabiëtheorie. Wilders heeft het in zijn boek veel over de Eurabiëtheorie en met kleine uitzonderingen is hij het er volledig mee eens. In de Tweede Kamer sprak Wilders over Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabia.