Huiszoeking bij PVV-kopstuk Van Strien wegens verdenking oplichting

Een opsporingsteam van de fiscale recherche heeft vrijdagochtend huiszoeking gedaan PVV-kopstuk Gom van Strien. Dat onthult NRC. Tegen de politicus is aangifte gedaan door zijn voormalig werkgever, de Universiteit van Utrecht, vanwege omkoping en oplichting. Van Strien werd na de verkiezingen door Wilders voorgedragen als verkenner om een nieuwe regering te vormen maar moest al binnen een etmaal opstappen omdat hij in verband werd gebracht met duistere praktijken. Wilders verklaarde toen dat niet te hebben geweten. Van Strien is voorzitter van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.

Van Strien stapte na de onthullingen op als verkenner nog voor hij gesprekken met lijsttrekkers had gevoerd. In een verklaring schreef hij toen dat artikelen waren verschenen „over werkzaamheden in mijn verleden, waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken”. Omdat hij vond dat hij door de „ontstane onrust” niet langer zijn werk als verkenner naar behoren kon uitvoeren, legde hij de functie neer. De fraudeverdenking draait om het werk van Van Strien bij Utrecht Holdings, het dochterbedrijf van de universiteit en het ziekenhuis. Dit bedrijf stuurde vorig jaar maart een persbericht uit waarin melding werd gemaakt van de aangifte tegen twee medewerkers en een oud-medewerker. Toen was nog niet duidelijk dat de laatste Van Strien was.