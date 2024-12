Volstrekt incompetente PVV-minister Faber in aanvaring met Kamer Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 663 keer bekeken • bewaren

PVV-minister Marjolein Faber (Vreemdelingenhaat) heeft in de Tweede Kamer haar totale incompetentie tentoongesteld tot frustratie van een deel van diezelfde Kamer. Dat gebeurde tijdens een debat over de aanstaande grenscontroles. De bedoeling is dat de Koninklijke Marechaussee maandag al met deze controles begint, maar hoe ze dat precies gaan doen is nog altijd bij niemand bekend. Vragen hierover liggen al maandenlang onbeantwoord op het ministerie. Dat meldt ANP.

De eerste vragen over het kabinetsvoornemen om aan de grens met bijvoorbeeld Duitsland te controleren zijn al in juli gesteld, bracht D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt de minister nog eens in herinnering. Het kabinet was toen nog maar net aangetreden. Ook Marieke Koekkoek (Volt) heeft nog veel vragen en zorgen over de controles. "Maandag gaan die grenscontroles in en de Kamer heeft nul informatie over hoe de minister dit in goede banen wil gaan leiden", aldus het Kamerlid. Zij wil onder meer weten wat de impact zal zijn op de grensregio's en het woon-werkverkeer.

Een zichtbaar getergde Marjolein Faber antwoordde daar alleen op door te zeggen dat het niet alleen een plan is om maandag te beginnen, maar dat dat ook gaat gebeuren. Dat is hoogst de vraag. Vorige maand nog liet de vakbond voor marechaussees nog weten dat de plannen van Faber volstrekt onuitvoerbaar en onrealistisch zijn.

Ook zei Faber zei geen weet te hebben van Kamervragen die al maanden op haar departement liggen. Dat kan er weer mee te maken hebben dat het Faber ten eerste niet lukt om haar gewenste politiek assistent door de screening van de veiligheidsdiensten te krijgen. Ook heeft ze geen woordvoerders meer. Nadat ze de eerste paar woordvoerders had weggejaagd, werd even later ook een nieuwe woordvoerder die eerder voor de Amsterdamse burgemeester Halsema had gewerkt, plots ongeschikt bevonden. Sinds deze week heeft Faber helemaal geen woordvoerders meer.

Dat de PVV-minister geen Kamervragen beantwoordt wekte de woede van D66'er Podt. "Ik vind het onbestaanbaar dat u zo weinig motivatie toont om ons als Kamer fatsoenlijk te informeren", hield zij Faber voor. De Kamerleden van D66 en Volt kregen bijval van NSC-leider Pieter Omtzigt en Jimmy Dijk (SP). De socialistische voorman was niet te spreken over "zes vragen waarvan het vijf maanden duurt voor ze beantwoord zijn".

Later in het debat ontstond ook een felle discussie tussen Dijk en de minister. De SP'er is kritisch op het asielbeleid van het kabinet, dat hij kortzichtig vindt. Die kritiek kwam hem op een harde uithaal van Faber te staan, die begon over SP-standpunten uit de jaren tachtig. GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans was vervolgens niet te spreken over de houding van Faber. Het gebeurt niet vaak dat een bewindspersoon in een debat zo fel uithaalt naar een Kamerlid, zei hij. "Ik vind het gedrag van de minister een dienaar van de kroon onwaardig", meldde Timmermans.