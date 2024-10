Flaterende Faber jaagt niet alleen vluchtelingen maar ook medewerkers weg Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 305 keer bekeken • bewaren

Marjolein Faber, de PVV-minister voor Vluchtelingenhaat, heeft over het algemeen al opvallend weinig te melden maar moet dat nu ook nog eens zonder woordvoerders doen. Het AD meldt als mogelijke oorzaak dat de minister dusdanig wantrouwig is dat ze iedereen wegjaagt. Van de vier woordvoerders die ze aanvankelijk had op haar ministerie voor Asiel & Migratie is er nog maar een over.En dat terwijl het land volgens haar in een asielcrisis verkeert. Het is onduidelijk of de medewerkers uit zichzelf op de vlucht zijn geslagen voor de minister of dat ze buiten zijn gezet.

Een zeer ervaren invaller die vier maanden lang het werk zou overnemen van een woordvoerder die met zwangerschapsverlof is, vertrok binnen de kortste keren weer. De situatie is nu ‘best even pittig’, erkennen de leidinggevenden. ‘We zoeken uiteraard naar een oplossing, om de organisatie en de minister goed te bedienen.' erkent de ambtelijke leiding van het nieuwe ministerie dat speciaal voor de PVV werd opgericht.

PVV'ers hebben vrijwel geen enkele ervaring, mede omdat ze er vaak de kantjes van af lopen en van Wilders niets zelf mogen ondernemen. Nu ze eenmaal moeten besturen hebben ze geen idee hoe dat moet. In het geval van Faber is dat al een aantal malen pijnlijk duidelijk geworden. Zo deed ze regelmatig beweringen die niet bleken te kloppen. Als Kamerlid kun je daar wel makkelijk mee wegkomen maar bij een minister ligt dat anders. Wellicht door de paranoïde sfeer die in de PVV-fractie heerst blijken de politici van die partij niemand te vertrouwen.

Al langer gaan er in politiek Den Haag verhalen over wantrouwen bij PVV-bewindslieden richting hun eigen ambtenaren. Op het ministerie van Faber zouden woordvoerders minder makkelijk toegang krijgen tot informatie en worden geweerd bij ambtelijke overleggen. Het ministerie gaat niet in op vragen hierover. (...) ‘Het betreft een samenloop van omstandigheden’, zegt de leiding van de afdeling communicatie van het ministerie van Asiel en Migratie in een verklaring.