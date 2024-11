Flaterende Faber weigert samen te werken met nieuwe woordvoerder, ruikt naar beroepsverbod Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1228 keer bekeken • bewaren

Marjolein Faber, die door Geert Wilders tot minister van Vreemdelingenhaat is benoemd, blijft problemen veroorzaken. Ze stapelt niet alleen flater op flater maar is bijvoorbeeld ook zo wantrouwig dat ze niet met haar eigen ambtenaren wil samenwerken. Eerder al slaagde ze er niet in een solide juridische onderbouwing rond te krijgen voor het inwerkingstellen van een noodwet tegen asielzoekers. Een gedroomde speerpunt van Wilders sneuvelde daardoor al op de tekentafel.

Nu veroorzaakt ze weer heisa rond een interim-woordvoerder die is aangetrokken omdat ze eerdere woordvoerders heeft weggejaagd. De ervaren invalkracht werd door het ministerie zelf aangetrokken en de grillige Faber reageerde aanvankelijk enthousiast, ook toen haar duidelijk werd gemaakt dat de woordvoerder tot voor kort nog voor burgemeester Halsema van Amsterdam had gewerkt. Halsema is een bestuurder die in PVV-kringen voortdurend gedemoniseerd wordt. PVV-kopstuk Wilderrs heeft al twee keer haar ontslag geëist, ook al gaat de landelijke politiek daar niet over.

Woensdag meldde het AD dat de interim-woordvoerder na haar klus bij burgemeester Halsema voor minister Faber aan de slag zou gaan . Vrijwel meteen na publicatie draaide Faber om als een blad aan een boom en weigerde met de interim samen te werken.

Het ministerie van Asiel en Migratie bevestigt dat er ‘is teruggekomen van een eerder besluit om deze interim-woordvoerder in dienst te nemen’. ,,De oorzaak daarvan ligt volledig buiten deze interim-woordvoerder”, laat het hoofd woordvoering van het ministerie weten. ,,Wij hebben geen enkele twijfel over haar professionaliteit en kunde.” Waarom de woordvoerder niet welkom is, wil het ministerie niet zeggen.