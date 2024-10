PVV-bewindslieden blijken prutsers, Faber grossiert in flaters en falen Actueel • Vandaag • leestijd 5 minuten • 778 keer bekeken • bewaren

De bewindslieden van de PVV maken er een zooitje van. Ze snappen niet hoe Den Haag werkt, nemen ondoordachte beslissingen en begaan aan de lopende band flaters. Marjolein Faber spant daarbij de kroon. Zo trok zij, die de grenzen wil sluiten, een arbeidsmigrant als politiek adviseur aan, die evenwel niet door de screening van de veiligheidsdiensten komt. Zelf heeft ze ook geen idee waar haar rechterhand is.

De alarmende berichten komen uit De Telegraaf, het rechtse ochtendblad dat een zekere sympathie koestert voor de PVV. In een groot artikel wordt een opsomming gegeven van verbijsterende blunders en miskleunen:

Wie achter de schermen zijn oor te luisteren legt, hoort dat het bij de PVV, die voor het eerst in een kabinet zit, onder meer ontbreekt aan politiek handwerk. Er wordt niet of nauwelijks gepolst bij Kamerleden of er wel een vruchtbare bodem is voor plannen van bewindspersonen. En dat leidt tot ongelukken.

Zo is er het voorbeeld van PVV-minister Beljaarts van Economische Zaken die deze week iedereen verraste met zijn voorstel om PostNL een dag extra te geven om brieven te bezorgen. De Tweede Kamer reageerde verbijsterd omdat het plan van de PVV'er rechtstreeks uit de mouw van PostNL leek te komen in plaats van de belangen van de burgers te dienen. Zelfs de boerenlobbypartij BBB was er over verbaasd dat het postbedrijf met een lobby zoveel invloed kreeg.

In de wandelgangen valt te horen dat Beljaarts dat verzet totaal niet aan had zien komen, en hij van tevoren ook niet heeft gepolst of zijn voorstel wel in vruchtbare bodem zou landen. Uiteindelijk moet hij zijn plan publiekelijk inslikken, nadat bijna alle Kamerleden tijdens een debat zich tegen hem keren.

Voeg daarbij het geklungel van minister Barry Madlener, die ook al zijn oren liet hangen naar de luchtvaartlobby ten koste van de burgers, daarna hard op de rem moest gaan staan met de PVV-belofte om 130 km per uur op grote schaal te herinvoeren - dat blijkt niet mogelijk - en politiek crashte met een slappe houding tegen de fatbike-terreur.

Maar het bontst maakt Marjolein Faber het, de gewezen IT'er die door Wilders op het ministerie voor Asiel is gezet, waar ze iedereen verbaast met een totaal gebrek aan kennis van zaken. Vrijwel dagelijks moet ze uitspraken en beloftes weer inslikken en verkeerde beweringen rechtzetten omdat ze van toeten noch blazen weet. Ook haar even kwaadaardige als infantiele plan om asielzoekers bang te maken met waarschuwingsborden, sneuvelde bij de eerste hindernis. Ze blijkt niet eens in staat om gekwalificeerd personeel aan te nemen, constateert De Telegraaf:

Haar politiek adviseur, degene die normaal de contacten met het parlement onderhoudt, blijkt namelijk helemaal niet welkom te zijn op het ministerie. Hij is namelijk nog niet door de screening van de geheime diensten gekomen, een voorwaarde om een toegangspas te krijgen tot het ministerie en ook mee te kunnen kijken in de documenten. Waarom er geen groen licht komt, is onduidelijk. (...) De kwestie speelde al tijdens de algemene politieke beschouwingen vlak na Prinsjesdag. Die draaiden grotendeels om het asieldossier, maar de adviseur van Faber was afwezig. Bovendien woont hij nog altijd in België, waar hij voor zijn overstap naar Den Haag werkte. Navraag van De Telegraaf bij PVV-minister Faber over de lange afwezigheid van haar ’rechterhand’ levert een foutieve verklaring op. Volgens Faber is de medewerker ’op vakantie’, maar dat blijkt niet te kloppen. Geconfronteerd daarmee zegt Faber: „Dan is hij waarschijnlijk terug. Dat was mijn informatie.”

De flaters van Faber kosten de hardwerkende beleidsmakers Den Haag steeds veel tijd en energie die keer op keer verspild blijkt. "Het is alsof er een sluier over ons werk hangt," verzucht een insider tegenover De Telegraaf.

Donderdag haalde Faber, die het ene na het andere reisje naar het buitenland maakt, bakzeil in Luxemburg waar ze andere EU-ministers zou gaan overtuigen van haar plan voor een opt-out voor Nederland, een speerpunt van de PVV. Dat mislukte faliekant. Ze slaagde er niet eens in om het tot een gespreksonderwerp te maken, schrijft het AD.

Het onderwerp is in de vergadering nauwelijks ter sprake gekomen - Faber heeft het genoemd. Maar bij binnenkomst lieten verschillende ministers zich er op vragen van Nederlandse journalisten wel over uit. En daar bleek geen enkel begrip, ook niet bij centrumrechtse regeringen. „We kunnen nu niet beginnen met het zoeken naar speciale oplossingen voor individuele landen. We moeten blijven samenwerken”, zei bijvoorbeeld de Zweedse minister.

Faber beweerde na afloop dat haar eerste EU-vergadering was ‘meegevallen’. Ze was er verbaasd over dat in de EU de bestuurders er goede persoonlijke verhoudingen op na houden. Die omgangsvormen hadden haar verrast. "Ik werd door de mensen die ik persoonlijk heb gesproken zeer goed ontvangen.” Haar kinderhand bleek gauw gevuld, valt uit het verslag op te maken. Eurocommissaris Johansson had haar zelfs gecomplimenteerd met de grenscontrole op Schiphol. ,,Daar mogen we best trots op zijn”, zei Faber.

Terwijl de inkt van De Telegraaf nog spreekwoordelijk aan het drogen is dienen zich alweer nieuwe pijnlijke missers aan. Zo gaat onder Fleur Agema, die namens de PVV tot minister van Volksgezondheid werd gebombardeerd, Heerlen toch een belangrijk deel van het plaatselijke ziekenhuis kwijtraken. Ze kwam donderdag met lege handen terug uit het diepe zuiden, schrijft Trouw.

De Tweede Kamer had de minister naar Heerlen gestuurd. Zij moet zich strijdbaarder opstellen, kreeg Agema onlangs te horen, en met creatieve ideeën komen om het ziekenhuis alsnog de helpende hand te bieden. (…) Haar partij PVV heeft jarenlang de verwachting gewekt dat volledig openhouden van Heerlen mogelijk is. Maar sinds haar aantreden als minister zegt Agema dat de mogelijkheden van een minister nu eenmaal beperkt zijn. In het Nederlandse zorgstelsel met marktwerking beslissen ziekenhuizen zelf welke zorg ze aanbieden. “Ik ga er niet over.”

Dat de ministers er een potje van maken wordt nog eens versterkt door het feit dat veel plannen van het kabinet gebaseerd zijn op luchtfietserij. Dat onthult RTL Nieuws.

De kabinetsplannen voor landbouw en migratie botsen met Europese wetgeving en afspraken. Dat blijkt uit een intern document van de Tweede Kamer, in handen van de politieke redactie van RTL Nieuws. Ook het standpunt van Nederland om de EU niet uit te breiden én minder te betalen, geven ambtenaren weinig kans. "De helft van het regeerakkoord kan al de prullenbak in", volgens D66-Kamerlid Jan Paternotte.