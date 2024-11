Marechaussee: Prutsbesluit Marjolein Faber over grenscontroles totaal onrealistisch

Faber voert de grenscontroles in naar Duits voorbeeld, een symboolmaatregel om zogenaamd migratie in te dammen, terwijl uit niets blijkt dat dit ook maar enig effect heeft. Het overgrote deel van de grensovergangen blijft immers gewoon open. In Duitsland is het aantal asielaanvragen sinds de invoering van de grenscontroles zelfs nog hoger dan daarvoor . Het enige waar de controles goed voor lijken te zijn, zijn ellenlange files op de grenswegen waar de controleposten staan.

Vakbondsvoorzitter Schuitema is ook niet blij met de symboolmaatregel die marechaussees dwingt op de grens te gaan staan terwijl elders belangrijker taken te verrichten zijn. "We zijn verantwoordelijk voor het bewaken en beveiligen van bedreigde personen, zoals politici, en risicovolle instellingen waaronder Joodse locaties en de Tweede Kamer. Daarnaast ondersteunen we de politie bij grote evenementen en rellen, en voeren we controles uit op luchthavens. Elke taak die we doen, draait om veiligheid. Je kunt niet zomaar zeggen dat iets minder belangrijk is. Het gaat hier om de bescherming van mensenlevens."