Serieleugenaar Dilan Yeşilgöz verstrekt verkeerde informatie aan Kamer

Tussen het becommentariëren van stemmingen in de Eerste Kamer door maakt Dilan Yeşilgöz zo af en toe ook nog tijd voor haar werk als minister van Defensie. Dat gaat niet altijd goed, meldt Omroep Gelderland.

Een journalist van de provinciale omroep onthulde vorige week dat hij de locatie van het fregat Zr. Ms. Evertsen kon volgen, nadat hij per post een bluetooth tracker naar het schip had gestuurd. Yeşilgöz deed het veiligheidsincident af als een storm in een glas water. Op het moment dat de bluetooth tracker een signaal doorgaf, gaf het fregat zelf ook zijn locatie door, beweerde ze. Om die reden was er geen risico, beweerde Yeşilgöz.

Maar klopt dat wel? Nee, concludeert Omroep Gelderland. Ook toen het ‘Automatic Identification System’ (AIS) van het Nederlandse fregat al was uitgeschakeld, bleef de bluetooth tracker namelijk nog de locatie doorgeven.

“Het laatste bekende AIS-signaal is door de Evertsen verstuurd in de middag van vrijdag 27 maart. Het schip was toen klaar met een oefening waarbij het verzenden van een AIS-signaal verplicht was. Het fregat bevond zich toen nog ter hoogte van het eiland Kreta. Dankzij de Bluetooth-tracker aan boord van de Evertsen kon Omroep Gelderland de locatie van het oorlogsschip veel later nog achterhalen. 18 uur nadat het AIS-signaal was uitgeschakeld, op zaterdagochtend 28 maart, zagen wij dat het fregat in de buurt van Cyprus was.”

Het gebeurt regelmatig dat Yeşilgöz niet de waarheid spreekt. Haar bekendste leugen betreft de nareis-op-nareis-leugen. Tijdens de verkiezingscampagne van 2023 beweerde ze er “duizenden mensen” via “nareis op nareis” het land binnenkomen. In werkelijkheid waren het er dat jaar tien. Ze zette de leugen pas na de verkiezingen recht.

Tijdens de verkiezingscampagne van 2025 deed Yeşilgöz de waarheid opnieuw geweld aan. Ze beweerde dat een “normaal startersgezin” er 400 euro per maand op achteruit zou gaan door de plannen van andere partijen om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen. Ook dat bleek niet te kloppen. Geen enkele partij deed een voorstel waardoor dat zou gebeuren.