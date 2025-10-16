De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Serieleugenaar Yesilgöz liegt alweer, nu over de hypotheekrenteaftrek

In de vorige verkiezingscampagne verspreidde Dilan Yesilgöz de leugen dat Nederland in de problemen kwam door vluchtelingen die dankzij gezinshereniging naar Nederland mogen komen. De VVD-leider verzon dat er “duizenden mensen” via “nareis op nareis” het land binnenkomen. In het verkiezingsjaar 2023 waren er welgeteld tien vluchtelingen die via “nareis op nareis” naar Nederland kwamen.

Op het ministerie waar Yesilgöz werkte, was bekend dat ze onzin verkocht, maar die informatie werd achtergehouden tot na de verkiezingen. Door de bevolking angst in te boezemen voor een niet-bestaand ‘probleem’ hoopte Yesilgöz de weer de grootste te worden met de VVD. Dat bleek een misrekening: de mensen die de VVD angst aanjoeg voor vluchtelingen, stemden op de PVV.

Deze verkiezingen probeert Yesilgöz opnieuw zieltjes te winnen door een leugen te verspreiden. Deze keer over de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Een “normaal startersgezin” raakt door de afschaffing van dat belastingvoordeel netto 400 euro per maand kwijt, beweerde ze in het RTL-debat.

Maar klopt dat eigenlijk wel? GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans en CDA-leider Henri Bontenbal spraken Yesilgöz direct tegen, en de politieke redactie van RTL besloot daarom eens kritisch naar de claim van de VVD-Pinokkio te kijken.

De conclusie: het ‘normale startersgezin’ van Yesilgöz zou er alleen 400 euro op achteruit gaan als de hypotheekrenteaftrek per direct zou worden afgeschaft. Er is geen partij die dat voorstelt.

Alle partijen die de hypotheekrenteaftrek willen afschaffen, willen daar ruim de tijd voor nemen. Door het fiscale voordeel langzaam en stapje voor stapje af te schaffen, worden grote inkomenseffecten juist voorkomen. D66 en GroenLinks-PvdA willen twaalf jaar de tijd nemen voor de afschaffing, het CDA zelfs dertig jaar.

“Tegen die tijd krijgen de starters [waarover Yesilgöz het had] al lang geen 400 euro per maand aan hypotheekrenteaftrek meer”, concludeert RTL Nieuws. Yesilgöz maakt huizenbezitters dus bang voor een scenario waar geen enkele partij op aanstuurt. Blijkbaar kan de VVD zich alleen nog maar met leugens onderscheiden van andere partijen.