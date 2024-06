Ministerie wist dat ‘nareis op nareis’ nauwelijks voorkomt, maar Yeşilgöz bleef volharden in haar leugen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 121 keer bekeken • bewaren

Dilan Yeşilgöz blies achtereenvolgens het kabinet en haar geloofwaardigheid op met desinformatie over grote aantallen vluchtelingen die familieleden laten overkomen die vervolgens ook weer familie zouden uitnodigen. Volgens Pinokkio Yeşilgöz zouden er “duizenden” mensen via “nareis op nareis” het land binnenkomen. Een leugen. In werkelijkheid gaat het om enkele tientallen mensen per jaar. In 2023 waren het er tien.

Op het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar Yeşilgöz de scepter zwaait, was al direct na de val van het kabinet bekend dat “nareis op nareis” nauwelijks voorkomt. Dat meldt dagblad Trouw op basis van stukken die pas woensdagavond laat naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

De IND hield het ministerie afgelopen zomer regelmatig op de hoogte van het aantal gevallen van “nareis op nareis”. Dat weerhield Yeşilgöz er niet van om vlak voor de verkiezingen te blijven herhalen dat “duizenden mensen” nareis op nareis zouden stapelen.

Yeşilgöz houdt bij de beantwoording van de Kamervragen in het midden of ze op de hoogte was van de werkelijke cijfers. Ze heeft er in ieder geval geen actieve herinnering aan dat de informatie haar heeft bereikt, maar wil ook niet volledig uitsluiten dat ze toch is geïnformeerd. “Met zekerheid zaken uitsluiten is per definitie onmogelijk.”