Bizar: journalist kan Zr. Ms. Evertsen volgen met gadget van 5 euro

Een journalist van Omroep Gelderland is erin geslaagd om de locatie van het fregat Zr. Ms. Evertsen te achterhalen. Een bluetooth tracker die hij per post naar het oorlogsschip stuurde bleek daarvoor genoeg .

“De Evertsen heeft als taak een Frans vliegdekschip te beschermen tegen raketaanvallen. Informatie over de locatie van de Evertsen is dan ook zeer gevoelig: toen een Franse militair enkele weken geleden per ongeluk de locatie van het vliegdekschip onthulde via sport-app Strava, was dat groot nieuws.”