PVV grootste partij in de Kamer maar te beroerd om aan het werk te gaan, deel zoveel

Met 37 Kamerleden is de PVV veruit de grootste fractie in de Tweede Kamer, maar in het dagelijkse parlementaire werk waar ze rijkelijk voor beloon worden zie je daar niets van terug. Dat blijkt opnieuw uit de gegevens die de NOS heeft opgevraagd over het afgelopen parlementaire jaar. Van de 786 debatten die het afgelopen jaar plaatsvonden, sloeg de PVV er maar liefst 268 over. Dat is een opvallend verschil met andere grote fracties zoals GroenLinks-PvdA (25 zetels) die slechts 41 debatten miste. Ook bij het indienen van moties en amendementen, de belangrijkste instrumenten waarmee Kamerleden beleid kunnen beïnvloeden, voert de PVV geen klap uit.

SP-leider Jimmy Dijk noemt het "niet te verkroppen" dat de grootste partij afwezig is bij cruciale debatten over onderwerpen als Oekraïne en het minimumloon. Hij vermoedt dat Wilders bang is de controle over zijn fractie te verliezen: "We zien een partij die één lid heeft, één leider. En iedereen moet erachteraan lopen."

De NOS schrijft:

Dijk herinnert zich debatten over Oekraïne en het minimumloon waaraan de PVV niet deelnam. Over dat laatste deed de partij van Wilders "grote beloften" en dan is het "ronduit asociaal" als je daar niet bij bent, zegt Dijk. "Want als je er niet bent, dan krijg je ook niks voor elkaar." Volgens de SP-leider is de PVV-kiezer "een rad voor ogen gedraaid".

BBB-leider Caroline van der Plas merkt op: "Ik zou het niet kunnen verteren als een Kamerlid van mij nooit ergens aan heeft meegedaan en dat-ie wel elk jaar 144.000 euro opstrijkt." Daarmee doelt ze ongetwijfeld op PVV-Kamerlid Vincent van den Born, die nog helemaal niets heeft gedaan sinds hij in de Kamer zit.

Wilders en de PVV-woordvoerder hebben niet gereageerd op herhaalde verzoeken van de NOS om een reactie. Die staan vermoedelijk liever ergens op een plein de bevolking op te hitsen om azc's te belagen, journalisten aan te vallen en wethouders te bedreigen.

