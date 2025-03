Opgehitste inwoners plegen brandstichting, aanslag en ander geweld tegen komst azc in Sint-Michielsgestel

Een van de mensen die bij het gemeentehuis stond te protesteren is Ronny van Esch uit Berlicum. ,,Jammer dat het nodig is om dit zo te doen, maar anders luisteren ze niet naar ons. Een azc met 40 à 50 mensen, daar valt best over te praten, maar bijna 300 mensen zo dicht bij een woonwijk. Dat gaat helemaal mis. Dat hebben we ook gezien in Rosmalen." Van Esch vertelt dat de actie in de loop van donderdag op poten is gezet. Via meerdere socialmediakanalen werden mensen opgeroepen naar het protest te komen. ,,Ik denk ook dat dit niet de laatste keer is dat dit gebeurt.” Johanna, eveneens uit Berlicum, deed niet mee aan het gooien van eieren of afsteken van vuurwerk, maar staat wel vierkant achter de actie. ,,Prima. Het azc komt anders zo’n beetje in mijn achtertuin. Hopelijk hebben we op deze manier een punt kunnen maken.” ,,Ik denk ook dat het erg onveilig wordt”, vult een omstander aan. ,,Je leest over steekpartijen en het lastigvallen van mensen. Bijna 300 mensen is gewoon te veel voor ons dorp.”