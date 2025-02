Meest nutteloze Kamerlid ooit (PVV) kan zelfs dát niet komen uitleggen

De PVV bezet de meeste zetels in de Tweede Kamer, waarvan het overgrote meerendeel ook nog eens op naam staat van Kamerleden die werkelijk niets kunnen. Of mogen. Of een combinatie daarvan. Hoewel, "bezet" is een vrij ruim genomen term, want het gros van de tijd zijn de PVV-fractieleden niet aanwezig. Wat ze dan wel doen is verder een raadsel. Van wie in elk geval wel bekend is wat hij doet, is Vincent van den Born. Het antwoord op die vraag is namelijk: helemaal niets. Hij heeft geen portefeuille, heeft nog nooit aan een debat meegedaan, heeft geen enkel contact met Kamerleden buiten de eigen PVV-fractie.