Agressieve rechtsextremisten belagen journalist De Marker bij haatdemo van Wilders

Het zijn natuurlijk geen racisten, maar in Helmond kwamen tal van mensen af op een bezoek van PVV-leider Geert Wilders (natuurlijk geen racist) die daar voorging in een protest tegen een azc. Frappant is daarbij dat het juist zijn eigen voormalige minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber was die had aangedrongen op die lokale opvang. Vragen daarover van De Marker aan de nieuwe campagneleider van de PVV, Hidde Heutink (natuurlijk geen racist), werden doorverwezen naar Wilders zelf, maar die geeft uiteraard nergens antwoord op.