Politie pakt extreemrechtse opruier op die wethouder wil ophangen vanwege azc

De gemeente organiseerde een bijeenkomst over de opvang van vluchtelingen in Vianen. Aanvankelijk zullen er 250 asielzoekers worden gehuisvest. Op termijn zal het om 338 vluchtelingen gaan. De bijeenkomst waar 300 bewoners op afkwamen, is volgens de gemeente “ heel rustig verlopen ”.

De politie meldt dat de verdachte wordt verhoord. “Het aanzetten tot gewelddadig gedrag en het bedreigen van een wethouder is strafbaar. In een democratisch proces kunnen opvattingen schuren, maar wanneer er sprake is van een verdenking van strafbare feiten richting wethouders of andere ambtenaren zullen politie en justitie daarop handelen.”