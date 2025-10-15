Leugenaar Eerdmans ontmaskerd: JA21-kiezers op grote schaal bedonderd Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 186 keer bekeken • bewaren

De op drift geraakte ultrarechtse kiezer vestigt zijn hoop telkens op een nieuwe politicus. Bij de komende verkiezingen lijkt dat Joost Eerdmans van JA21 te zijn. Een opmerkelijke keuze, omdat Eerdmans toch vooral bekendstaat als een weinig charismatische baantjesjager die in hoog tempo politieke partijen verslijt.

Eerdmans kan bovendien niet rekenen, zo kwam deze campagne aan het licht. Zo verzon hij in een uitzending van Eva Jinek dat Nederland 300.000 beleidsambtenaren heeft. Het werkelijke aantal ligt een factor 15 lager. Toen Eerdmans kort daarna in een interview met NRC werd gevraagd naar de ontwikkeling van het aantal vluchtelingen in Nederland stond de JA21-leider opnieuw met zijn mond vol tanden. Cijfers doen er niet toe, het gaat om de intentie van een politicus, was zijn verweer.

Bij Nieuwsuur volgde dinsdag het zoveelste demasqué. Het actualiteitenprogramma confronteerde Eerdmans met de leugens uit zijn eigen partijprogramma. De rechtse sprookjes die JA21 de kiezers in het verkiezingsmanifest voorschotelt, blijken namelijk precies dat: sprookjes.

JA21 houdt de kiezers een dikke worst voor, maar is helemaal niet van plan die worst ook daadwerkelijk aan de kiezer te geven. Dat blijkt uit de cijfers die de partij zelf (!) aan het Centraal Planbureau (CPB) heeft verstrekt. Burgers en ondernemers moeten miljarden meer belasting betalen dan JA21 aan hen voorspiegelt. Ook wil JA21 de pensioenleeftijd met anderhalf jaar verhogen, maar schrijft de partij dit niet op in het verkiezingsprogramma. De voorbeelden zijn ontluisterend, laat Nieuwsuur zien.

“De partij schrijft bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma dat de vliegbelasting moet worden afgeschaft. Die belasting bedraagt nu zo'n 30 euro per vliegticket. Maar tegen het CPB zegt JA21 de belasting te behouden en alleen een geplande verhoging terug te draaien. Een ander voorbeeld: voor ondernemers belooft JA21 in het partijprogramma één tarief voor de winstbelasting van 20 procent. Bij het CPB leverde de partij echter een tarief van 22 procent in. Dat kost het bedrijfsleven al snel vele miljarden aan extra lasten.”

“Je moet geen dingen beloven die feitelijk niet kunnen”, zei Eerdmans deze week in een interview met de Volkskrant, maar de voorbeelden van het JA21-bedrog zijn talrijk, zo blijkt. De 12 miljard die de partij in het verkiezingsprogramma reserveert voor wonen en infrastructuur? In werkelijkheid gaat het slechts om 500 miljoen. En wat te denken van de kernreactoren die de partij wil? Die gaan minimaal 200 miljard euro kosten, maar de partij trekt er slechts 800 miljoen voor uit – minder dan een half procent van het benodigde bedrag.