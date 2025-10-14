Eerdmans liegt over groot meningsverschil tussen Nanninga en Coenradie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 648 keer bekeken • bewaren

In de Volkskrant doet Joost Eerdmans grote moeite om de standpunten over de islam van zijn partijgenoten Ingrid Coenradie (“De islam is prima”) en Annabel Nanninga (“De islam is de moeder aller problemen”) met elkaar in overeenstemming te brengen. “Ze bedoelen allebei hetzelfde”, zegt hij. En: “Dat ‘prima’ is uit zijn verband gerukt.”

Als Eerdmans dat daadwerkelijk denkt, moet hij misschien de video van Nieuwsuur met hemzelf, Nanninga en Coenradie nog eens terugkijken. “Wat vindt u van de islam”, vraagt de Nieuwsuur-interviewer aan Coenradie. “Van de islam?”, reageert Coenradie. “Ja… eh… prima. Het is een beetje dezelfde vraag als: wat vindt u van het christendom? Ja, ik vind alles helemaal prima.” Het gezicht van Nanninga staat op dat moment op onweer.

Hoe het ‘prima’ van Coenradie uit zijn verband is gerukt, blijft dus een raadsel. Zo is er wel meer raadselachtig bij JA21. Hoe Eerdmans een nieuwe coalitie voor zich ziet bijvoorbeeld. Hij wil samenwerken met de PVV, VVD, BBB en SGP. Die partijen zijn nu volgens de Peilingwijzer goed voor 65 zetels, maar dat heeft rekenwonder Eerdmans misschien niet door.

Daar komt bij dat de VVD heeft aangekondigd niet nog een keer met de PVV in een kabinet te willen. Ook daar houdt Eerdmans geen rekening mee. Sterker: hij wil dat Geert Wilders premier wordt, vertelt hij aan de Volkskrant. De JA21-leider noemt het “ongeloofwaardig en ondemocratisch” om de PVV uit te sluiten.

“Je moet geen dingen beloven die feitelijk niet kunnen”, zegt Eerdmans verder. Dat weerhoudt JA21 er niet van allerlei zaken te beloven waarvan je je kunt afvragen of ze kunnen. Zo pleit Eerdmans voor “return-hubs buiten Europa, voor asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven”. Een land als het Verenigd Koninkrijk is dat nog altijd niet gelukt. Maar Eerdmans zal er vast wel in slagen.

Volgens het JA21-partijprogramma moet kernenergie bovendien “dé elektriciteitsbron” worden. Op dit moment is kernenergie goed voor ongeveer 4 procent van alle stroom. Het bouwen van nieuwe kerncentrales kost jaren en is peperduur. Desondanks moet de energierekening volgens Eerdmans omlaag. In het universum van Eerdmans kan het. In datzelfde universum zeggen Nanninga en Coenradie precies hetzelfde.