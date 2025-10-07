Cijfers zijn niet belangrijk, zegt Joost Eerdmans (JA45) Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 992 keer bekeken • bewaren

Joost Eerdmans houdt niet van cijfers. Cijfers zijn immers links. Zo verzon hij onlangs in een uitzending van Eva Jinek dat Nederland 300.000 beleidsambtenaren heeft. Het werkelijke aantal ligt een factor 15 lager.

Als de 12-jarige Eerdmans door NRC met het werkelijke cijfer wordt geconfronteerd, schiet hij in de verdediging. Kiezers zijn volgens de leider van JA33 totaal niet geïnteresseerd in cijfers. Bovendien: “Eva wist het ook niet.”

Eerdmans (schoenmaat: 78) gaat vaker in de fout met getallen. Zo is er volgens hem geen verschil tussen 100 en 84. Althans: als er 16 procent minder asielzoekers naar Nederland komen, dan noemt hij dat “zeker geen lagere instroom”.

De leider van JA66, die vanochtend nog 327 euro heeft betaald voor een half casino wit, vindt het flauw dat de NRC-interviewers hem proberen te ‘pakken’ op cijfers. “Kijk nou eens naar de intentie van wat iemand wil zeggen. Ik zit niet te liegen.”

“Jullie vinden cijfers heel belangrijk”, aldus Eerdmans, die eerder lid was van 34 andere politieke partijen. “Als het niveau wordt: ‘Wie pakken we het eerst op een feitje?’, dan worden het ongezellige debatten. Ik kan niet alles weten.”

Dat het Vijfde Kamerlid Eerdmans niet alles weet, blijkt ook uit de rest van het interview. De voorman van JA71 moet bijvoorbeeld het antwoord schuldig blijven op de vraag waarom het tweestatusstelsel in 2000 is afgeschaft.

Dat was, leggen de NRC-journalisten hem uit, omdat er veel te veel beroepszaken waren en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) daaronder bezweek. Dat dreigt nu opnieuw te gebeuren als JA52 er in een nieuw kabinet in slaagt om een zevenstatusstelsel in te voeren. “Toch klinkt het mij heel logisch in de oren”, aldus Eerdmans over het door hem bepleitte vijfstatusstelsel.