Asociale agenda van nepnieuwsverspreider Joost Eerdmans onder vuur

Nu NSC, VVD, PVV en BBB de afgelopen kabinetsperiode door de mand zijn gevallen, hebben veel rechtse kiezers hun hoop gevestigd op een nieuwe Messias: Joost Eerdmans.

Eerdmans, die achtereenvolgens bij het CDA, de LPF, EenNL, Leefbaar Capelle, Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie zat voor hij uiteindelijk maar besloot zijn eigen partij op te richten, is populair bij talkshows maar lijkt verder niet over noemenswaardige kwaliteiten te beschikken die hem geschikt maken voor het landsbestuur.

Net als zijn domrechtse collega’s verspreidt hij graag nepnieuws. Hij is ervan overtuigd dat er bij de Nederlandse overheid 300.000 beleidsmedewerkers werken, vertelde hij bij Eva. In werkelijkheid bedraagt het totale aantal fte bij de Rijksoverheid 157.000. Iets meer dan 12 procent daarvan is beleidsambtenaar. Eerdmans zat er, kortom, gruwelijk naast.

Voor de rechtse kiezers lijkt het allemaal weinig uit te maken. JA21 doet het de laatste maanden goed in de peilingen. Op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen legden diverse partijleiders Eerdmans daarom het vuur na aan de schenen. De JA21-leider stond met de mond vol tanden toen Jimmy Dijk hem kritisch bevroeg, schrijft NRC.

“Joost Eerdmans viel stil toen hij onder vuur werd genomen door SP-leider Jimmy Dijk. Die noemde het pleidooi van JA21 om de Groningse gaskraan weer te openen „een grof schandaal” voor de Groningers die al jaren te lijden hebben van de gevolgen van de boringen.”

Ook Rob Jetten (D66), Caroline van der Plas (BBB) en Frans Timmermans (GL-PvdA) kapittelden de JA21-leider om zijn ondoordachte aardgasplannen. De GL-PvdA-leider wees erop dat de aardbevingen in Groningen het vertrouwen in de politiek hadden beschadigd. “Als iemand maar de suggestie doet ‘we gaan weer boren” dan gaat dat vertrouwen weer weg.”

Ook op andere beleidsterreinen lijken de plannen van JA21 weinig doordacht. De NOS schrijft:

“[Eerdmans] reageert op een vraag van Van Hijum van NSC, die wil weten of JA21 inderdaad "rücksichtslos" de toeslagen wil afschaffen. De partijleider beaamt dat. Hij wil dat mensen gestimuleerd worden om aan het werk te gaan. Van Hijum zegt dat het niet alleen mensen met een uitkering zijn, die van toeslagen afhankelijk zijn.”