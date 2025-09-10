Forum voor Democratie blijkt opnieuw magneet voor extreemrechtse terroristen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 727 keer bekeken • bewaren

Twee van de vijf rechtsextremisten die woensdag terechtstonden in Leeuwarden op verdenking van het voorbereiden van terroristische misdrijven waren lid van Forum voor Democratie. Dat meldt NRC. Het gaat om voormalig advocaat Arno van Kessel (zijn volledige naam verschijnt op eigen verzoek in de krant) uit Woudrichem en paardenfokker Ritske B. uit Leeuwarden. Samen met drie andere zogenaamde "soevereinen" worden zij verdacht van het beramen van een aanslag op oud-CDA-leider en huidig burgemeester Sybrand Buma. Bij huiszoekingen werden vuurwapens, munitie en grondstoffen voor het gif ricine aangetroffen.

Ritske B. was ook kandidaat bij meerdere lokale verkiezingen namens Forum, zo schrijft NRC. Dit is niet de eerste keer dat FVD-leden betrokken zijn bij terreur. In 2023 vermoordde "Erasmusschutter" Fouad L., eveneens FVD-lid, drie mensen in Rotterdam uit wraak omdat hij zijn artsendiploma niet zou krijgen. Fouad L. was een fervent aanhanger van Kamerlid, extremist, complotdenker en notoire uitvreter Gideon van Meijeren, die hij prees om zijn plannen voor een "internationaal tribunaal voor Covid-criminelen" en die zelf veroordeeld werd wegens opruiing.