Extremist Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie) veroordeeld voor opruiing

De opruiingszaak ging over twee gevallen. Het eerste moment was op 2 juli 2022, tijdens een boerenmanifestatie in het Gelderse Tuil, waarbij de politicus van Forum voor Democratie in een toespraak sprak over geweld tegen de overheid indien er boerenbedrijven onteigend zouden worden. Het tweede geval betreft uitspraken in een interview dat op 13 november 2022 gepubliceerd werd op internet. In dat gesprek spoorde hij aan om op te trekken naar het parlement, en er net zolang te blijven tot de regering weg is. Met die uitspraken heeft Van Meijeren als Kamerlid de openbare orde in gevaar gebracht.