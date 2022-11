FvD-Kamerlid Van Meijeren droomt van eigen '6 januari' en speculeert over aanslag op parlement Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 167 keer bekeken • bewaren

Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren heeft gehint op een bestorming van het parlement, in de stijl van de aanslag op het Amerikaanse Capitool, om zo de regering ten val te brengen. Hij deed dat in een gesprek met de Belgische website Compleetdenkers. Andere politici, waaronder premier Rutte, hebben met afschuw op de opmerkingen van het extreemrechtse Kamerlid gereageerd.

Van Meijeren herhaalde zijn vaste riedel dat de Staat zich “tiranniek” gedraagt en dat Nederlanders “van hun grondrechten beroofd” worden. Daarop zei hij dat er een moment aanstaande is waarop het "zo urgent wordt voor mensen die niks meer te verliezen hebben dat ze bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen: 'wij gaan hier gewoon niet weg totdat de regering weg is'." Ook zei hij dat bij vergelijkbare bestormingen wereldwijd doden gevallen zijn en sluit niet uit dat dat ook in Nederland het geval zal zijn. Daar voegde hij de juridisch slimme kanttekening aan toe: "We hopen dat we dat kunnen voorkomen en dat alles vreedzaam blijft. Maar dat is wel waar ik op hoop uiteindelijk."

Premier Rutte liet zondagavond weten dat Van Meijeren speculeerde “over het verstoren van ons democratische proces. Dat is verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk.” Minister van Justitie Dilan Yesigöz voegde daaraan toe: “Suggereren dat mensen naar het parlement moeten trekken tot de regering weg is, is onacceptabel. Speculeren over mogelijk geweld is bloedlink.”

Ook vanuit de Tweede Kamer zijn de reacties fel. Volgens CU-leider Gert-Jan Segers zal Van Meijeren “niet stoppen met ophitsen totdat die beschaving vertrapt wordt. ‘Hopelijk zonder doden’. Doodeng.” En volgens VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans “is en blijft [het] heel griezelige drek die er uit deze man komt.”

PvdA-leider Attje Kuiken spreekt van "levensgevaarlijke ophitsing". Ook zegt ze: "De grens aan de vrijheid van meningsuiting is nu wel bereikt."

Van Meijeren spiegelt zijn gedroomde aanslag op het parlement aan die van 6 januari 2021 in de VS. Toen bestormde een uitzinnige meute Trump-aanhangers het Capitool in een poging Trump met geweld in het zadel te houden. Als direct gevolg van die aanslag kwamen vijf politieagenten die bij de bestorming aanwezig waren om het leven.