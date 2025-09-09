Ultrarechtse terreurgroep besprak bomaanslag op burgemeester Buma Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 225 keer bekeken • bewaren

Het Openbaar Ministerie heeft opnames van een telefoongesprek waarin te horen is dat leden van een ultrarechtse terroristische groepering de mogelijkheid van een bomaanslag op Sybrand van Haersma Buma, de burgemeester van Leeuwarden, bespreken. Ook hadden ze het over een aanslag met vuurwapens. De politie arresteerde deze drie verdachten en nog vijf andere leden van de groepering in mei. Ze staan woensdag voor de rechter. Bij huiszoekingen werden ook materialen en instructies aangetroffen voor het maken van chemische wapens.

Het gaat om zogeheten 'soevereinen', een stroming van ideologisch verwarde types die zich tegen iedere vorm van overheid keren, veelal op basis van uit de VS geïmporteerde propaganda. Een van de beruchtste terreurdaden uit die hoek is de bomaanslag in Oklahoma City op een overheidsgebouw waarbij 167 mensen om het leven kwamen. Ook bij de geweldddadige bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, in een poging een staatsgreep te plegen, waren veel soevereinen betrokken. In Duitsland en België inspireert de beweging eveneens tot terrorisme. Vorig jaar augustus werd door onbekenden een aanslag gepleegd waarbij de auto van de burgemeester Buma in brand werd gestoken. Of dat hiermee te maken heeft is niet bekend.