Extreemrechtse complotfantast Gideon van Meijeren graait heel veel belastinggeld en doet vrijwel niets

Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren is niet alleen een journalistenbedreigende complotfantast, maar daarnaast een politieke graaier van het type waar rechtspopulistische partijen hardop tegen ageren. Van Meijeren is naast zijn Kamerlidmaatschap ook lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland én gemeenteraadslid in Den Haag. Functies die nauwelijks te combineren zijn en dat lukt Van Meijeren dan ook niet. Wel strijkt hij er de volle vergoeding voor op, zoals blijkt uit een overzicht CDA Midvoor-voorzitter Bart van Horck.

Uit dat overzicht blijkt dat Van Meijeren op jaarbasis ruim 171.000 euro toucheert, een bedrag dat vermoedelijk in werkelijkheid nog hoger ligt. Van Horck maakt duidelijk hoe dit is opgebouwd en wat de FvD’er doet om dat bedrag te krijgen: vrijwel niets. Daarnaast heeft hij zijn neveninkomsten uit de Staten en de gemeenteraad niet opgegeven in het register van de Tweede Kamer.

Volgens officiële berekeningen zou Van Meijeren met zijn drie functies wekelijks zo'n 107,6 uur moeten werken. Verdeeld over zeven dagen betekent dat 15,4 uur per dag. Wie zoveel werkt, krijgt vast veel gedaan, toch? Van Meijeren niet:

"Als Kamerlid bracht het tot nog toe op: 11 amemendementen, 3 moties, 8 setjes Kamervragen en 0 wetsvoorstellen. Goed om op te merken: vrijwel alle amendementen gingen over één onderwerp: het coronatoegangsbewijs.

Dan als Statenlid. De opbrengst hier is redelijk mager. Meer dan de helft van de stemmingen is hij afwezig. Op Commissievergaderingen lijkt hij veelvuldig afwezig. Vertegenwoordiging dus door er vooral niet te zijn.

Maar hij is ook nog raadslid in Den Haag. Daar miste hij zowel de bijeenkomst in mei als die van oktober (drie banen is toch druk). Hij miste daardoor bijna 1 op de 10 vergaderingen. Als raadslid in Den Haag stelde Van Meijeren nul schriftelijke vragen aan het college. Ook diende hij enkel 2 moties in. Verder deed hij niets."