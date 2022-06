Fors meer coronapatiënten in ziekenhuis, zomergolf lijkt begonnen

De aanwijzingen dat er een zomergolf met coronabesmettingen op ons afkomt, stapelen zich op. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt weer toe, blijkt maandag uit statistieken van coronadataverzamelaar Marino van Zelst.

Volgens de meest recente cijfers verblijven er nu 436 mensen met corona in het ziekenhuis, onder wie 26 patiënten op de intensive care. Vlak voor het weekend lagen er nog ‘maar’ 361 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Ook in het rioolwater worden een stuk meer coronavirusdeeltjes aangetroffen. Vorige week werd al duidelijk dat de omikronvarianten BA.4 en BA.5 met een razendsnelle opmars bezig zijn in ons land. Deze nieuwe mutaties zorgen ervoor dat de besmettingscijfers omhoog schieten. In Portugal, waar de nieuwe omikronvarianten al eerder dominant werden, nam de ziekenhuisbezetting vorige maand snel toe.