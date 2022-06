Kuipers stuurt coronastrategie naar Kamer: Vooral veel zelfredzaamheid bij burgers, scholen en bedrijven

Een verplichte spreiding van coronapatiënten voor ziekenhuizen, mogelijk nieuwe vaccinatierondes en vooral heel veel eigen verantwoordelijkheid van burgers. Dat staat in de langetermijnstrategie voor het coronavirus die minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) maandag naar de Tweede Kamer stuurde. Ook wordt er een Maatschappelijk Impact Team (MIT) in het leven geroepen, dat zal worden geleid door oud-GroenLinks-leider Jolande Sap.

Mocht er een nieuwe uitbraak van het virus komen waarbij de ziekenhuisopnamen weer oplopen, moet het ministerie van Volksgezondheid de bevoegdheid krijgen om de regie over te nemen als dat nodig is. Bij eerdere golven kwam het voor dat in sommige regio’s geen plek meer was op de intensive care, terwijl andere regio’s juist bedden vrijhielden voor noodgevallen. Hoe die verplichte spreiding wettelijk geregeld kan worden, moet nog worden uitgezocht.

Het ministerie houdt er ook rekening mee dat de komende maanden nieuwe vaccinatierondes worden ingepland. Volgens Kuipers kan de GGD binnen drie weken opschalen van de huidige 300.000 vaccinaties per week, naar een half miljoen. Binnen zes weken kan dit aantal naar 1,5 miljoen per week. Ook zijn er volgens het ministerie voldoende vaccins op voorraad om de hele Nederlandse bevolking te vaccineren.

Naast het Outbreak Management Team (OMT) dat sinds het begin van de coronapandemie het kabinet adviseerde over de ontwikkeling van het virus, komt nu ook het MIT. Dat team gaat advies uitbrengen over de maatschappelijke en economische impact van coronamaatregelen.

Vooralsnog zien zowel het ministerie als het RIVM het zonnig in wat nieuwe coronagolven betreft en is het epidemiologisch beeld ‘gunstig’. De nadruk ligt dan ook vooral op de eigen verantwoordelijkheid van burgers, oftewel: handen wassen, zorgen voor goede ventilatie, zelftesten en thuisblijven bij klachten. Het uitgangspunt van het kabinet is om vooral de samenleving open te houden, hoewel in het geval van een ‘zwart scenario’ toch kan worden gekozen voor nieuwe maatregelen. Het kabinet wil daarbij wel ‘te allen tijde’ voorkomen dat scholen en de kinderopvang opnieuw hun deuren moeten sluiten. Het opnieuw in gebruik nemen van het coronatoegangsbewijs wordt door het kabinet niet uitgesloten.