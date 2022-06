Nieuwe coronavarianten rukken razendsnel op, kans op zomergolf neemt toe Nieuws • Gisteren • leestijd 2 minuten • 22941 keer bekeken • bewaren

Terwijl de overheid het bestrijden van de pandemie grotendeels heeft overdragen aan individuele burgers, lijken twee nieuwe varianten van het coronavirus een zomerverrassing in petto te hebben. Het Amsterdam Regional Genomic epidemiology and Outbreak Surveillance (ARGOS), een samenwerkingsverband tussen het Amsterdam UMC en de GGD Amsterdam, constateert dat de omikronvarianten BA.4 en BA.5 razendsnel dominant worden. Binnen een week is het aantal besmettingsgevallen met de twee varianten verdubbeld van 27 naar 54 procent.

Matthijs Welkers, arts-microbioloog aan het Amsterdam UMC en onderzoeker van ARGOS, voorspelt dat de opmars waarschijnlijk gaat leiden tot een toename van het aantal coronabesmettingen. "We hebben in het buitenland gezien dat met het dominant worden van deze omikronvarianten het aantal mensen dat besmet raakte met het virus toenam," zegt hij tegen de NOS. In Portugal is al sprake van een zesde golf. Ook in Frankrijk is sprake van een duidelijke stijging. De varianten worden gekenmerkt door een toename aan herbesmettingen omdat ze door de opgebouwde afweer heen breken. Voeg daarbij dat de coronamaatregelen grotendeels zijn afgeschaft of nog amper in acht worden genomen.

Het RIVM ziet weliswaar een stijging van virusdeeltjes in rioolwater maar vindt het nog te vroeg om te waarschuwen voor een nieuwe golf. De nieuwe besmettingsgolf zal volgens deskundigen niet gepaard gaan met het gevreesde vastlopen van de zorg omdat de varianten de meeste mensen minder ziek maken dan hun voorgangers. Maar er valt bijvoorbeeld wel een toename aan ziekteverzuim te verwachten. In combinatie met de vakantieperiode kan dat alsnog voor maatschappelijke problemen zorgen.

Het kabinet ziet nog geen reden in actie te komen en voorzorgsmaatregelen te treffen ook al is er reeds sprake van een lichte toename in het het aantal ziekenhuisopnames. Minister Kuipers: "Maar op dit moment is het niet verontrustend. Zoals iedere keer blijven we het continu in de gaten houden. En het RIVM doet dat ook."

Het CBS heeft bekendgemaakt dat het ziekteverzuim nog nooit zo hoog is geweest als in het eerste kwartaal van dit jaar, onder meer door corona. Het AD schrijft:

Het ziekteverzuim was het hoogst in de gezondheids- en welzijnszorg (8,9 procent). ‘Dit betekent dat van de duizend te werken dagen 89 werden verzuimd wegens ziekte', luidt het. In het eerste kwartaal van 2021 was het ziekteverzuim in de zorg ook al het hoogst (6,8 procent), meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de kwartaalenquête ziekteverzuim en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek).